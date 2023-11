Black Friday perdeu a graça? 35% menos de vendas é sinal para “xepa” de promoções nesta semana

A última sexta-feira (24) foi de muito movimento para brasileiros que buscavam a melhor oportunidade para comprar seu produto favorito pelo melhor preço, no entanto, segundo especialistas, as compras da Black Friday foram bem abaixo do esperado pelo setor varejista. Para reverter o prejuízo, algumas lojas esticaram a data promocional e criaram a Cyber Monday. Siga a leitura e entenda mais detalhes.

Para reverter o prejuízo da Black Friday, algumas lojas esticaram a data promocional e criaram a Cyber Monday. — Foto: Reprodução / Freepik

Ainda dá tempo de aproveitar

Nesta segunda-feira (27), o comércio busca reverter a frustração da Black Friday estendendo as ofertas para a Cyber Monday, conhecida como a “Xepa” da Black Friday.

Lojistas preparam descontos que chegam até 90% em uma tentativa de aquecer as vendas para o Natal deste ano. Acompanhe a leitura abaixo e saiba todos os detalhes sobre a prorrogação das ofertas no comércio eletrônico.

Black Friday na segunda-feira: estratégia para compensar prejuízo

A Cyber Monday, ainda não tão popular quanto a sexta-feira de compras no Brasil, vem ganhando importância no calendário comercial.

Em entrevista à Folha, Maurício Cascão, diretor executivo da Mosaico, empresa responsável por comparadores de preços de e-commerce como Buscapé e Zoom, destaca a relevância da segunda-feira cibernética como parte das estratégias para conquistar consumidores e impulsionar as vendas.

Cascão analisa que a Cyber Monday deste ano pode superar as expectativas anteriores, servindo como uma compensação para a Black Friday aquém do esperado. Ele aponta que, de acordo com sua análise junto ao varejo, a Black Friday deste ano foi apenas a metade do que era esperado.

No setor de eletrônicos, Cascão observa uma queda de 30%, mesmo com destaques nas vendas como o Playstation 5 e celulares. Ele sugere que o varejo pode ter visto uma oportunidade para uma recomposição de preços, dadas as ofertas menos atrativas na sexta-feira passada.

“Tem varejista satisfeito com seu rendimento na Black Friday, mas há outros grandes que vão oferecer descontos mais agressivos nesta segunda turbinada para atingir suas expectativas”, afirma o especialista.

Consumidores se preparam para a Cyber Monday

Uma pesquisa qualitativa da Ecglobal, empresa do Grupo Stefanini, revela que três em cada dez consumidores consultados planejam fazer compras na Cyber Monday pela primeira vez. Dos 67% que expressaram a intenção de participar do evento, 39% já tinham adquirido itens em uma Cyber Monday anterior.

A pesquisa aponta que a maioria dos entrevistados planeja gastar entre R$ 500 e R$ 1.000, um valor inferior aos R$ 1.380 previstos para a Black Friday deste ano, segundo levantamento da Abecs encomendado ao Instituto Datafolha.

O Buscapé destaca, em levantamento feito a pedido da Folha, categorias como smartphones, aparelhos de ar-condicionado, TV, geladeira, notebook e fogão como as mais alertadas de preço neste sábado, indicando o interesse dos usuários da plataforma.

Cyber Monday e as oportunidades para o varejo online

Criada nos Estados Unidos em 2005 para impulsionar as vendas online, a Cyber Monday no Brasil ocorre sempre após a Black Friday. A Nubimetrics, plataforma voltada aos vendedores de e-commerce, destaca que esta é a última oportunidade promocional de vendas antes do Natal, sendo crucial para reduzir o estoque remanescente da Black Friday.

A consultoria sugere que as tendências da Cyber Monday de 2022 podem se repetir em 2023, com os consumidores procurando itens relacionados à sazonalidade, como aparelhos de ar condicionado e ventiladores, além de artigos para as festas de fim de ano.

Ofertas atraentes na Amazon e estratégias de varejistas

A Amazon encerra sua semana de ofertas nesta segunda-feira (27), oferecendo descontos de até 70% em produtos de diversas categorias. A empresa destaca ofertas especiais para livros e e-books de literatura, ficção, mangás, quadrinhos e infantis, com descontos que podem chegar a 80%.

Clientes Amazon Prime têm benefícios adicionais, como frete grátis, aluguel de filmes populares por até R$ 9,90 na Loja Prime Video e desconto de até 70% na assinatura de canais do Prime Video Channels.

Nesta edição, 15% das vendas da Loja Pequenos Negócios da Amazon serão destinadas ao Instituto Escola do Povo G10 Favelas, em uma iniciativa que apoia pequenos empreendedores.

A Amazon, em sintonia com o mês da Consciência Negra, mantém a página Singularidades Negras durante todo o mês de novembro, apresentando indicações de livros, produtos de beleza, moda e outros.

A política de devolução da Amazon também ganha destaque, com a extensão do prazo até o final de 2023. A empresa garante que a maioria dos itens comprados entre 1º de novembro e 31 de dezembro de 2023 pode ser devolvida até 31 de janeiro de 2024.

Resultados e prorrogações da Black Friday por grandes varejistas

Se para muitos o resultado não foi como o esperado, o Mercado Livre celebrou seu recorde de vendas na Black Friday, registrando um crescimento impressionante de 80% em vendas brutas nos dias 23 e 24 de novembro. A campanha de descontos em parceria com a TV continua até quinta-feira (30).

O Grupo Casas Bahia decide prorrogar os descontos da Black Friday entre os dias 27 e 30 de novembro. A rede, dona das marcas Casas Bahia, Ponto e Extra.com, oferece a opção de parcelamento da compra em até 30 vezes no cartão da marca Ponto.

No site Extra.com, há produtos com até 70% de desconto, abrangendo categorias como linha branca, móveis, televisão e smartphones. O atendimento via WhatsApp também está disponível, direcionando o cliente a um vendedor próximo do seu CEP.

Gigantes do comércio eletrônico asiático, como Shopee e Shein, apostam em estratégias de cupons, descontos e frete grátis.

A Shopee oferece ofertas exclusivas em produtos de tecnologia, com cupons de até R$ 70 de desconto e ofertas de até 50% em uma variedade de produtos tecnológicos. A Shein apresenta mais de 300 mil produtos diversos com descontos que podem chegar a 90%.

Marcas esportivas como Topper e Rainha buscam atrair clientes com descontos de até 60% em calçados e roupas, tanto em seus sites quanto em lojas físicas, estendendo a promoção até o dia 3 de dezembro.

A rede de produtos naturais e orgânicos, Mundo Verde, oferece descontos de até 25% em itens de marca própria até 30 de novembro, destacando produtos como florais de bach para ansiedade, tensão e estresse por R$ 24,90 cada.

A Havanna, rede de cafeterias, proporciona 30% de desconto em todo o site, excluindo produtos da categoria “promoção”.

*Com informações da Folha de São Paulo.

