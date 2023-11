Maior prêmio da história! Você está preparado para a Mega da Virada 2023

Todos os anos milhares de brasileiros se voltam para a chance de se tornar milionário da noite para o dia ao tentarem a sorte na Mega da Virada, que acontece no último dia de dezembro. Segundo a Caixa Econômica Federal (CEF), o valor acumulado para este ano é o maior já registrado na história da modalidade lotérica. Acompanhe a leitura abaixo e saiba qual o valor acumulado e como jogar.

Mega da Virada deste ano terá o maior prêmio da história, com valor estimado em R$ 550 milhões. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Uma montanha de dinheiro

A chance de conquistar o sonho de se tornar milionário está mais próxima do que nunca para milhares de brasileiros, especialmente agora, considerando que a Mega-Sena da Virada está oferecendo um prêmio recorde de R$ 550 milhões, o maior já registrado, segundo a Caixa Econômica Federal (CEF).

Vale destacar que as apostas para concorrer a essa bolada começaram a ser aceitas em 13 de novembro. O aguardado sorteio do concurso n° 2.670 está marcado para o dia 31 de dezembro, às 20h (horário de Brasília).

Um ponto importante a ser notado é que o último concurso do ano não acumula, ou seja, caso nenhum apostador acerte os seis números, o prêmio será dividido proporcionalmente entre aqueles que acertarem cinco dezenas, e assim sucessivamente até que um vencedor seja determinado.

Continue lendo a seguir e saiba mais detalhes sobre a modalidade lotérica mais visada no país.

Leia mais: Este é o jogo de loteria mais fácil de ganhar no Brasil

Como apostar na Mega da Virada?

Os interessados em concorrer a essa fortuna podem realizar suas apostas em lotéricas por todo o país, com um jogo mínimo no valor de R$ 5 (aposta simples de seis números), escolhendo de 1 a 60.

Além das lotéricas físicas, as apostas podem ser feitas de forma online, utilizando o aplicativo disponível para Android e iOS, assim como no portal oficial das Loterias Caixa.

As lotéricas também oferecem a opção de participação em diversos bolões, que são apostas realizadas em grupo, cada uma com seu recibo de cota individual. Para concorrer ao prêmio, basta marcar de seis a 20 números, escolhendo entre 1 e 60.

A quantia do prêmio acumulado pode aumentar nas próximas semanas, dependendo da quantidade de apostas realizadas. No ano anterior, a Mega da Virada distribuiu cerca de R$ 520 milhões, com cinco apostas dividindo o prêmio.

Saiba quais os números mais sorteados na Mega da Virada

Embora os números sejam selecionados aleatoriamente, alguns parecem ter mais sorte do que outros ao longo da história do prêmio. Em 13 concursos realizados, foram sorteadas 78 dezenas. Confira os números que mais apareceram nos sorteios de fim de ano:

Número 10: sorteado quatro vezes;

Número 3: sorteado três vezes;

Número 5: sorteado três vezes;

Número 20: sorteado três vezes;

Número 33: sorteado três vezes;

Número 36: sorteado três vezes;

Número 2: sorteado duas vezes;

Número 11: sorteado duas vezes;

Número 12: sorteado duas vezes;

Número 17: sorteado duas vezes;

Número 18: sorteado duas vezes;

Número 22: sorteado duas vezes;

Número 32: sorteado duas vezes;

Número 34: sorteado duas vezes;

Número 35: sorteado duas vezes;

Número 37: sorteado duas vezes;

Número 38: sorteado duas vezes;

Número 40: sorteado duas vezes;

Número 41: sorteado duas vezes;

Número 42: sorteado duas vezes;

Número 46: sorteado duas vezes;

Número 51: sorteado duas vezes;

Número 53: sorteado duas vezes;

Número 56: sorteado duas vezes;

Número 58: sorteado duas vezes.

Agora, a pergunta que não quer calar: quem será o sortudo a levar para casa esse incrível prêmio da Mega-Sena da Virada? O Brasil todo está na expectativa até o último minuto de 2023.

Se você aprecia estatísticas, assista ao vídeo abaixo para conhecer probabilidades e demais históricos da Mega da Virada ao longo dos anos.

Leia também: 2024 será o ano de ganhar na loteria para estes 3 signos do zodíaco