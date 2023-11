Bolsa Família maior do que R$ 700; você receberá?

A reta final de pagamentos do programa de transferência de renda Bolsa Família já está próxima, no entanto alguns beneficiários do benefício social se depararam com valores adicionais em suas contas sociais do aplicativo Caixa Tem. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda quais brasileiros podem receber um valor extra em seu auxílio neste mês.

Dia de sacar seu auxílio

O benefício médio do Bolsa Família atinge R$ 677,80 em novembro, porém, há segmentos que podem garantir depósitos acima dos R$ 700 por meio do Caixa Tem.

A composição do grupo familiar é determinante para estabelecer o valor a ser recebido, visto que a inclusão de bebês, crianças, jovens e gestantes eleva o valor mínimo para R$ 600. Acompanhe a leitura a seguir e saiba mais detalhes sobre os repasses deste mês.

Aumento nos valores do Bolsa Família de novembro

Ao acessar o Caixa Tem através da opção “Extrato” ou “Consulta de saldo”, o beneficiário já visualizao montante do Bolsa Família de novembro. O depósito mínimo é de R$ 600, mas há valores adicionais que, somados, podem dobrar o valor base estabelecido pelo governo federal desde o início do ano.

Os acréscimos estão vinculados à composição familiar registrada no Cadastro Único, com acréscimos específicos:

R$ 150 por cada criança de 0 a 6 anos;

R$ 50 para cada bebê de até 6 meses;

R$ 50 para crianças de 7 anos até jovens de 18 anos;

R$ 50 para gestantes.

Cronograma de pagamentos do Bolsa Família em novembro

Na última quarta-feira (22), os valores do auxílio Bolsa Família foram depositados nas contas do Caixa Tem para aqueles que possuem o NIS (Número de Identificação Social) terminado em 4.

O calendário de pagamentos segue a ordem estabelecida, logo abaixo:

17 de novembro: Beneficiários cujo NIS termina em 1;

20 de novembro: Beneficiários cujo NIS termina em 2;

21 de novembro: Beneficiários cujo NIS termina em 3;

22 de novembro: Beneficiários cujo NIS termina em 4;

23 de novembro: Beneficiários cujo NIS termina em 5;

24 de novembro: Beneficiários cujo NIS termina em 6;

27 de novembro: Beneficiários cujo NIS termina em 7;

28 de novembro: Beneficiários cujo NIS termina em 8;

29 de novembro: Beneficiários cujo NIS termina em 9;

30 de novembro: Beneficiários cujo NIS termina em 0.

Opções para sacar seu benefício do Bolsa Família pelo Caixa Tem

Ao acessar o Caixa Tem, é possível gerenciar o valor do Bolsa Família com PIX, pagamento de boletos, recarga de celular, entre outras opções. Para quem optar pelo saque, é possível comparecer à agência da Caixa, casa lotérica ou utilizar o caixa eletrônico seguindo os passos abaixo:

No caixa eletrônico, selecione “Entrar”;

Escolha “Saque Caixa Tem”;

Informe o número do CPF;

Digite a senha da conta;

Indique o valor desejado;

Confirme.

