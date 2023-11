Aviso: 8 configurações para deixar o Instagram blindado e mais seguro

Com o aumento de golpes no mundo digital, principalmente voltados para usuários de redes sociais, os principais apps, como é o caso do Instagram, se viram na obrigação de reforçar a proteção dos dados e a navegação de quem utiliza a plataforma. Acompanhe a leitura, logo abaixo, e conheça as oito dicas para obter uma proteção reforçada no aplicativo.

Instagram reforça proteção

A segurança digital é uma prioridade constante em tempos onde a invasão de contas se torna cada vez mais comum.

Consciente dessa realidade, o Instagram implementou o “checkup de segurança,” uma ferramenta fundamental para orientar os usuários que enfrentam a invasão de suas contas, fornecendo diretrizes para proteger suas informações.

Aprenda 8 dicas práticas de segurança para usuários

Realizar um checkup de segurança envolve uma série de passos essenciais, incluindo a verificação da atividade de login, análise minuciosa das informações do perfil e confirmação das contas com as quais se compartilham dados de login.

Atualizar as informações de contato, como número de telefone e e-mail, também é crucial para garantir a recuperação da conta em caso de violação.

Confira a seguir uma série de ações recomendadas para fortalecer ainda mais a segurança da sua conta no Instagram:

1- Habilitar autenticação de dois fatores

Uma recomendação de alta prioridade, a autenticação de dois fatores adiciona uma camada extra de proteção. Opte por usar um aplicativo de autenticação, como Duo Mobile ou Google Authenticator, para uma eficácia superior em comparação ao recebimento de códigos via SMS.

Acesse as configurações do Instagram, selecione o perfil desejado na seção Central de Contas da Meta e ative a autenticação para cada conta associada ao mesmo e-mail.

2- Manter dados sempre atualizados

Manter telefone e e-mail atualizados é fundamental. Caso ocorra algum problema com sua conta, o Instagram utilizará esses dados para entrar em contato e garantir a segurança.

Além do e-mail e número de telefone, informar aplicativos como WhatsApp para confirmação em novos dispositivos é uma prática recomendada.

3- Habilitar solicitação de login

Ao configurar a autenticação de dois fatores, você receberá alertas sempre que alguém tentar acessar sua conta de um dispositivo desconhecido. Gerencie essas solicitações, aprovando ou recusando rapidamente.

Para visualizar os dispositivos recentemente conectados à sua conta, vá para “Configurações”, “Segurança” e “Atividade de Login.”

4- Senha forte e exclusiva

A definição de uma senha robusta é crucial. Evite compartilhar senhas entre serviços e opte por combinações que incluam números, letras maiúsculas e minúsculas, símbolos e espaços.

Não utilize informações óbvias, como nome, apelido ou data de nascimento. A segurança é reforçada ao não repetir senhas e ao utilizar um gerenciador para armazená-las com segurança.

5- Desconfiar de links desconhecidos

Evite clicar em links recebidos de perfis desconhecidos para prevenir golpes de phishing. Esse tipo de fraude online pode coletar dados sensíveis, como senhas e informações de cartão de crédito. Em caso de dúvida, confirme a autenticidade da mensagem procurando os canais oficiais da empresa.

6- Instagram não envia e-mails diretos

Esteja ciente de que o Instagram nunca enviará mensagens diretas. Golpistas frequentemente utilizam dessa artimanha para obter informações confidenciais, alertando sobre riscos à conta.

Denuncie conteúdo suspeito e bloqueie contas mal-intencionadas. Com o aumento desses golpes, o Instagram passou a exibir avisos sobre mensagens suspeitas na Caixa de Entrada.

7- Verificação regular de informações de conta

Na seção de Segurança, revise regularmente as informações de sua conta. Isso inclui histórico de pesquisas, hashtags seguidas e alterações na biografia. Manter-se atento a essas atividades permite confirmar cada ação e estar ciente do histórico mantido pela plataforma.

8- Desconectar aplicativos de terceiros

Evite aplicativos de terceiros que oferecem curtidas e seguidores em troca de informações de login. Esses serviços não têm afiliação com o Instagram e podem representar riscos de vazamento de dados. Desconectar aplicativos de terceiros também protege contra suspensões ou invasões de conta.

Seguindo essas práticas, os usuários podem fortalecer a segurança de suas contas no Instagram. Em caso de suspeitas, denunciar contas suspeitas é uma medida adicional para manter a integridade digital. Para mais informações, consulte a Central de Ajuda do Instagram.

