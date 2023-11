O Instituto do Seguro Social (INSS) é a porta de entrada para dezenas de benefícios e auxílios trabalhistas. Uma medida que foi aprovada pelo presidente Lula — irá beneficiar milhões de trabalhadores brasileiros. Agora será possível receber uma série de auxílios de maneira muito mais acelerada! Veja todos os detalhes abaixo.

Grande notícia do INSS pode ser utilizada para gerar benefícios | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Brasileiros recebem boa notícia do INSS

O presidente Lula aprovou uma medida denominada de “Programa de Produtividade”. Isso irá auxiliar bastante a efetivação e a liberação dos auxílios e benefícios do INSS. Agora é possível obter a liberação dos requerimentos em muito menos tempo.

Isso através do programa que irá pagar adicionais aos funcionários do INSS que trabalharem além do seu horário regular; logo — a cada benefício analisado, será dado um adicional. Tanto para os médicos peritos, quanto para os demais funcionários.

Foi aprovado e publicado no Diário Oficial. Por cada benefício analisado; os funcionários do INSS receberão o adicional de R$ 68 e os médicos de R$ 75. Portanto — é uma ajuda a mais para que eles consigam analisarem muito mais benefícios todos os dias. Sendo válido para benefícios trabalhistas, pensões e aposentadorias. Tornando tudo mais acelerado dentro dos parâmetros permitidos.

Ademais — é uma medida que irá agilizar bastante a liberação dos auxílios; serão priorizados os benefícios que estão a mais de 45 dias esperando uma resposta; além daqueles que já expiraram o período hábil de retorno.

Afinal, como isso irá beneficiar os brasileiros?

Essa medida irá beneficiar todos os brasileiros que estão sob o regime CLT e necessitam do INSS para liberação de auxílios e aposentadorias. Haja vista que um dos grandes problemas do órgão é a demora em responder os trabalhadores.

No início do ano fora implantado o uso de inteligência artificial para liberação dos valores. Entretanto — mesmo assim; era sob supervisão de terceiros. Logo, é necessário que haja uma maior dedicação dos funcionários do INSS a fim de realizar estas ações.

Logo — este adicional por produtividade, irá fazer com que os funcionários trabalhem muito mais “motivados” e dispostos a realizarem suas tarefas e ações; mesmo fora do período de trabalho regular. O que acarreta em um maior desempenho e consequentemente mais benefícios analisados.

Esta medida foi implantada em 2019 — a fim de agilizar os processos administrativos do INSS. Agora retornou e tudo indica que será vigente até o ano de 2024. Haja vista que uma das promessas de campanha do atual Governo — era justamente reduzir a fila do INSS.

