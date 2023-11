Consulta aberta: como descobrir dinheiro da época do Collor em seu CPF

Devido a crise econômica que o Brasil e uma boa parte do mundo está passando, ter dinheiro guardado seria o sonho de qualquer brasileiro, mas várias pessoas poderão realizar este sonho ainda em 2023, devido a um fato que aconteceu há mais de 30 anos mas traz impactos até os dias atuais, portanto, confira quem tem direito ao dinheiro esquecido da época do Governo de Fernando Collor.

Saiba como conferir o dinheiro liberado da época do Governo do Collor | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O dinheiro é proveniente de onde?

Na década de 90, o Brasil estava lutando dia após dia contra uma hiperinflação que lançou os preços dos produtos nas alturas, então, a fim de remediar a situação, o presidente Fernando Collor teve uma ideia genial: confiscar a caderneta de poupança dos cidadãos.

Contudo, o que para ele e uma parte de sua equipe era excelente, para os cidadãos acabou prejudicando bastante. Na ocasião, algumas pessoas até tiraram suas vidas devido ao grande desespero, ao passo que outras entraram com ações judiciais.

E as pessoas que entraram com a ação até o ano de 2011 podem receber agora os repasses, lembrando que há certos processos que tramitam até os dias atuais.

Quantos brasileiros têm direito ao repasse?

Ao todo, são cerca de 470 mil brasileiros que ainda podem receber o repasse neste ano de 2023, todos os valores são provenientes do confisco que ocorreu na década de 90. De acordo com relatórios, várias pessoas podem receber altos valores.

Em caráter de informação, 70% dos repasses são no valor de até R$ 30 mil, contudo, há certos repasses que são de quantias maiores, ultrapassando a casa dos R$ 100 mil, mas para ter direito ao repasse, é preciso aderir ao Acordo Coletivo.

Tudo isso foi possível graças a uma negociação que envolveu o STF, Idec, a Febrapo, a AGU e o Banco Central do Brasil, desde então, mais de 300 mil brasileiros já foram beneficiados.

Como saber se o CPF está na lista

Basicamente, é necessário ter ajuizado uma ação no prazo de até 20 anos desde a data que o confisco aconteceu, caso o interessado tenha realizado essa ação, ele pode ter direito, lembrando que o prazo foi encerrado no ano de 2011.

Todos que entraram com as ações no prazo citado, podem aderir ao acordo coletivo em questão e caso não tenham entrado, poderão entrar até o mês de junho de 2025. Para saber se o CPF está na lista, basta entrar em contato com a Febrapo, através dos seguintes números:

0800 775 5082;

(11) 3164-7122;

(11) 94284-4287 – WhatsApp.

