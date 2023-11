Quem pode comprar remédio pagando apenas 30% do valor

No Brasil, nem todos os medicamentos são distribuídos de maneira gratuita pelo SUS e por conta disso, várias pessoas acabam realizando o tratamento incompleto devido o alto valor de algumas medicações. Todavia, isso está prestes a mudar para uma boa parcela da população, que poderá adquirir remédios com descontos de até 70%, além de inúmeras outras vantagens, saiba como aproveitar.

Como isso será possível?Os descontos e demais benefícios serão oferecidos aos segurados do INSS através do clube de vantagens que está vinculado ao Meu INSS+, a iniciativa em questão foi proposta pelo Ministério da Previdência e o INSS, além de vários bancos.

Desde que a iniciativa foi lançada, várias instituições e empresas decidiram fazer parcerias, o que vai beneficiar milhões de pessoas. Já que de um universo com 38,4 milhões de segurados do INSS, quase 26 milhões terão direito aos descontos.

Basicamente, aqueles que recebem os repasses por intermédio dos seguintes bancos:

Bradesco;

Mercantil do Brasil;

Banco do Brasil;

Caixa Econômica Federal.

Os benefícios disponíveis serão para várias áreas, que vão desde farmácias até mesmo viagens e seguros. Os descontos ultrapassam facilmente os 50% podendo chegar a até 70%. Alguns dos benefícios já eram ofertados por vários bancos, mas agora, houve esta grande expansão.

Como funciona o programa Meu INSS+?

Basicamente, é um clube de vantagens como qualquer outro, entretanto, voltado para os segurados do INSS. Quem tiver interesse em participar dele, deve adentrar no aplicativo ou site do Meu INSS, dentro dele, selecionar “carteira do beneficiário”, feito isso, é preciso seguir o passo a passo:

Escolha uma foto para utilizar na carteira;

Clique na opção que informará alguns dados de privacidade;

Aceite todas as regras e clique em “continuar”;

Pronto, a carteira do beneficiário já está pronta para uso.

Ou seja, para usá-la, basta abrir o aplicativo e utilizar o QR Code que será disponibilizado e então será possível obter os descontos.

Como saber os estabelecimentos que oferecem os descontos?

Para saber quais locais oferecem os descontos, basta acessar o site oficial do banco onde o segurado recebe o benefício, nele, é possível verificar todos os locais onde é possível obter as vantagens provenientes da carteirinha do INSS+.

Após saber os locais que ofertam tais descontos, basta ir até eles e apresentar a carteirinha e solicitar os descontos, é importante que seja o próprio titular do benefício que apresente a carteirinha.

Lembrando que tudo isso é uma ótima oportunidade para todos os segurados e nos próximos meses, o Governo Federal já afirmou que irá em busca de mais convênios e descontos para beneficiar os cidadãos.

