Cuidado! Este número de faltas na escola CANCELA o Bolsa Família

O Bolsa Família encontra-se atualmente repassando um alto valor todos os meses para os beneficiários, por conta disso, o Governo Federal acabou tornando a fiscalização das regras do programa social mais rígidas, com isso, é possível que os beneficiários sejam excluídos da folha de pagamentos caso não cumpra elas, por exemplo, em relação à regra inerente ao número de faltas escolares, confira a quantidade máxima de faltas que cada aluno pode ter.

Bloqueios estão sendo realizados

Desde o mês de abril, inúmeros bloqueios já foram realizados por parte do Governo Federal. A maioria dos bloqueios ocorreram nas pessoas que não estão cumprindo as regras do Programa Social, e essas pessoas têm um prazo máximo para recorrerem ao Governo e ao CRAS.

Já que para receber o benefício, é preciso que algumas regras sejam seguidas à risca, tanto para entrar quanto para permanecer na folha de pagamentos, a saber:

frequência escolar satisfatória;

Acompanhamento pré-natal;

Acompanhamento nutricional;

Caderneta de vacinação atualizada;

Cadastro Único atualizado.

Caso alguma das regras citadas não estejam de acordo, o beneficiário poderá ter seu benefício suspenso e em certas situações, o bloqueio pode ser permanente.

Com quantas faltas o beneficiário perde o Bolsa Família?

Durante toda a vida escolar e acadêmica de todo aluno, é necessário que ele tenha um número mínimo de frequência escolar, lembrando que a frequência mínima é proporcional a idade de cada estudante. E caso ela não seja respeitada, o repasse pode ser bloqueado.

Aos dependentes com idade entre 4 a 5 anos, é permitido faltar apenas 40% das aulas, então, considerando um ano letivo com 100 dias, a criança pode faltar no máximo 40.

Já para os dependentes com idade entre 6 a 18 anos, é permitido faltar apenas 25% das aulas, então, considerando um ano letivo com 100 dias, só pode faltar no máximo 25 dias.

Como justificar uma falta escolar?

A depender da situação, é possível que o titular justifique a ausência do dependente em sala de aula, com isso, os riscos de perder o repasse são bem menores. A saber, as principais justificativas são:

Doença do aluno comprovada por intermédio de atestado;

Doença/óbito na família;

Ausência de oferta de serviço educacional;

Fatores que não permitem que os estudantes se desloquem até a escola.

Já há outros motivos que não são justificáveis e é necessário que outras ações públicas sejam aplicadas, a saber:

Gravidez precoce;

Trabalho infantil;

Violência e exploração sexual;

Violência doméstica;

Falta de motivo identificado.

