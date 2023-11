FGC: você pode ter direito a receber e nem faz ideia disso

Criado em 1995, o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) emitiu um comunicado neste ano, informando que há valores disponíveis para pagamento para correntistas de bancos já extintos, totalizando expressivos R$ 119,83 milhões. Acompanhe a leitura abaixo e descubra se você tem direito a receber valores desse fundo, quais instituições fazem parte do FGC e como solicitar o montante.

Valores do fundo

Muitos clientes que mantiveram relacionamento com instituições financeiras liquidadas pelo Banco Central desconhecem um benefício ao qual têm direito: o recebimento de recursos do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Essa entidade funciona como uma rede de proteção dentro do Sistema Financeiro Nacional (SFN), garantindo depositantes e investidores em situações de intervenção ou liquidação de instituições associadas.

Em agosto deste ano, o FGC emitiu um alerta, informando que há valores disponíveis para pagamento, totalizando expressivos R$ 119,83 milhões. Esta notificação serve como um lembrete essencial para aqueles que podem ter valores a receber do fundo.

Continue lendo a seguir e descubra mais detalhes sobre os valores e meios de consulta.

Como consultar e retirar valores no FGC?

Para os clientes que desejam verificar se possuem valores a receber, o primeiro passo é utilizar o aplicativo do FGC, disponível para Android e iOS. A solicitação da garantia envolve a identificação do credor, que deve fornecer uma cópia do RG ou CNH, além de informar os dados bancários.

Uma vez feita a solicitação, o FGC procede com o pagamento assim que o credor assina o termo no aplicativo, realizando a transferência do dinheiro por meio de TED (Transferência Eletrônica Disponível).

Cabe destacar que, para estrangeiros, menores de idade e inventariantes, o processo difere um pouco. Nesses casos, é necessário enviar um e-mail para atendimento.credores@fgc.org.br, anexando cópias dos documentos enviados pelo Correio, com assinatura reconhecida em cartório.

A importância do FGC no sistema financeiro

Criado em 1995, o Fundo Garantidor de Créditos é mantido pelas contribuições mensais das instituições associadas, além da rentabilidade proveniente da aplicação de seus recursos. O FGC desempenha o papel de assegurar que, em casos de fechamento de instituições financeiras, os clientes tenham acesso a até R$ 250 mil.

Essa garantia se estende a diversos tipos de investimentos, tais como conta corrente, poupança, CDB, RDB, LCI e LCA. Importante ressaltar que o limite é estabelecido por CPF ou CNPJ, por instituição financeira associada ou conglomerado financeiro, com um teto de R$ 1 milhão a cada quatro anos para garantias pagas por cada CPF ou CNPJ.

Lista de instituições financeiras associadas ao FGC

Segue abaixo a lista de algumas instituições financeiras associadas ao FGC, garantindo aos clientes a segurança e a confiança de contar com essa rede de proteção no cenário financeiro nacional:

Banco Inter S.A.;

Banco do Brasil S.A.;

Banco Itaú Veículos S.A.;

Banco do Nordeste do Brasil;

Banco C6 S.A.;

Banco Santander (Brasil) S.A.;

Banco C6 Consignado S.A.;

Banco Pan S.A.;

Banco Bradesco S.A.;

Banco Digio S.A.;

Banco B3 S.A.;

Banco Itaú Consignado S.A.;

Portocred S.A. – CFI;

Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento;

Banco Itaubank S.A.;

PICPAY BANK – BANCO MÚLTIPLO S.A;

Banco Itaucard S.A.;

Banco Crefisa S.A.;

Portoseg S.A.- CFI;

Banco Itaú BBA S.A.;

LUIZACRED S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento;

Banco BTG Pactual S.A.;

Banco Safra S.A.;

BRB – Banco de Brasília S.A.;

Caixa Econômica Federal;

Itaú Unibanco S.A.;

Neon Financeira – Crédito, Financiamento e Investimento S.A.;

Ao conhecer e compreender a atuação do FGC, os clientes podem se sentir mais seguros ao lidar com o sistema financeiro, sabendo que há uma rede de proteção pronta para assegurar seus interesses.

