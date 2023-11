Fraude na Caixa: alerta urgente é emitido e você tem que saber

Antes mesmo da era digital, golpes que envolviam instituições financeiras já eram recorrentes, no entanto, com um mundo cada vez mais online, criminosos se depararam com um terreno fértil para novas táticas e armadilhas que podem pegar qualquer correntista desinformado com grande facilidade. Pensando nisso, a Caixa emitiu um alerta no qual, através de seu gerente nacional, pontuou as práticas fraudulentas mais comuns e como se proteger das mesmas. Siga a leitura e entenda mais.

Conheça os cinco golpes contra instituições bancárias mais comuns no dias de hoje e como se proteger. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

De olho na sua segurança

Recentemente, a Caixa Econômica Federal (CEF) emitiu um alerta de grande importância, divulgado em seu portal, sobre práticas fraudulentas. Visando garantir a proteção não apenas dos correntistas, mas de todos os cidadãos brasileiros, a instituição federal revelou os golpes mais recorrentes.

Continue lendo a seguir e entenda mais detalhes sobre as táticas fraudulentas mais comuns e como se proteger das mesmas.

Época de Black Friday liga alerta para golpes

Conhecer as táticas empregadas pelos golpistas facilita a identificação de possíveis tentativas de fraudes financeiras. A importância desse alerta se intensifica, especialmente, devido ao cenário da Black Friday.

Em eventos como este, os criminosos encontram terreno fértil para abordar um maior número de vítimas, aproveitando a expectativa por promoções.

Gerente nacional da Caixa orienta medidas antifraude

Em uma iniciativa voltada para a proteção de seus clientes, a Caixa tem reforçado seus investimentos em informação e oferecimento de conselhos de segurança. O gerente nacional de detecção e reação a fraudes da Caixa destaca pontos fundamentais que devem ser percebidos para não cair em armadilhas.

Ele enfatiza a necessidade de vigilância frente a contatos inesperados, aconselhando os clientes a encerrarem conversas diante de chamadas suspeitas, recomendando o contato direto com a instituição por meio dos canais oficiais.

A seguir, conheça as práticas fraudulentas mais comuns, segundo o gerente da instituição bancária.

Principais golpes revelados pela Caixa

1. Falsa central de atendimento

Criminosos enviam mensagens em massa, simulando serem funcionários bancários. Alegam problemas nos cartões, Pix agendados ou contas, solicitando senhas e atualizações de sistemas. Importante salientar que os bancos nunca solicitam informações pessoais por telefone.

2. Falso motoboy

Golpistas fingem ser representantes bancários, instruindo os clientes a cortarem o cartão ao meio e entregá-lo a um falso motoboy. Contudo, os bancos não realizam recolhimento de cartões em domicílio.

3. Maquininha

Durante as compras, golpistas digitam valores maiores em maquininhas danificadas ou aproveitam a distração para cobrar valores indevidos. É fundamental conferir sempre o valor cobrado e ativar notificações na conta digital.

4. Troca do cartão

Estelionatários observam a senha digitada na maquininha e trocam o cartão. Proteger a senha e verificar o cartão ao recebê-lo de volta são práticas essenciais.

5. Cartão preso em caixa eletrônico

Fraudadores instalam dispositivos nos terminais de autoatendimento para prender o cartão, solicitando dados pessoais por um número falso. Evitar a ajuda de estranhos no caixa eletrônico e, se o cartão ficar preso, procurar um funcionário da agência são medidas preventivas.

Assista ao vídeo abaixo e conheça os cinco golpes mais comuns que ‘pegam’ qualquer pessoa que esteja desprevenida.

