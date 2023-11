Caixa libera R$ 6.200, mas restam poucos dias para sacar

A Caixa Econômica Federal é a responsável pelos repasses dos principais programas de transferência do governo federal e o mesmo acontece quando os depósitos se referem aos auxílios emergenciais para moradores de regiões afetadas por calamidades públicas. Atenção! Atualmente, existe uma cidade ao Sul do país, na qual os residentes têm o direito de receber até R$ 6.220 da instituição, no entanto, o prazo já está terminando. Siga a leitura e saiba mais detalhes sobre o benefício e como solicitá-lo.

Ainda dá tempo

Se você mora na cidade de Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul, e foi afetado por uma calamidade pública, fique atento: a CAIXA está oferecendo a oportunidade de receber R$ 6.220, mas o prazo para solicitar esse benefício está se esgotando.

Acompanhe a leitura abaixo e entenda mais detalhes sobre o benefício de caráter extraordinário e as condições para as vítimas receberem.

O que é o Saque Calamidade?

O Saque Calamidade é um auxílio destinado a permitir que trabalhadores retirem valores de seus Fundos de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em momentos de emergência ou desastres naturais. Vamos dar uma olhada em mais informações sobre esse assunto crucial.

Saque Calamidade para moradores de Pelotas (RS): últimos dias para solicitar benefício

Após as fortes chuvas que causaram alagamentos e estragos em Pelotas (RS), a CAIXA autorizou o Saque Calamidade para residentes em áreas impactadas por desastres naturais.

Muitos já solicitaram o benefício, visando reconstruir suas casas, adquirir móveis, eletrodomésticos ou quitar dívidas de emergência.

No entanto, é bom se apressar caso ainda não tenha feito a solicitação do auxílio emergencial, pois o prazo para pedir o Saque Calamidade se encerra em 27 de novembro.

Onde solicitar?

Se você ainda não fez seu pedido, ainda há tempo. Para isso, você pode optar por fazer o pedido online através do aplicativo do FGTS (disponível para Android e iOS) ou visitar uma agência da CAIXA.

O que dá direito ao Saque Calamidade?

Em resumo, os desastres naturais que dão direito ao Saque Calamidade incluem:

Trombas d’água e tornados;

Desastre originado por colapso ou rompimento de barragens, resultando em movimento em massa e danos às casas;

Vendavais muito intensos, ciclones tropicais, tufões ou furacões;

Ciclones extratropicais e vendavais muito fortes;

Tempestades e vendavais;

Precipitações de granizo;

Inundações no litoral causadas por brusca invasão do mar;

Alagamentos;

Inundações ou enxurradas bruscas;

Inundações ou enchentes graduais.

Se você se enquadra nesse perfil, não perca a oportunidade de receber R$ 6.220 da CAIXA. Para conferir a lista completa de cidades brasileiras com direito ao Saque Calamidade, bem como o prazo para solicitação, acesse o site do FGTS, através deste link.

