Comunicado de última hora do Nubank; o que aconteceu?

Na última sexta-feira, dia 17 de novembro, o Nubank enviou uma comunicação por e-mail aos seus clientes.

Nesta comunicação, o banco, conhecido por sua ênfase em segurança, informou sobre algumas alterações relacionadas a uma atualização.

De acordo com o comunicado do Nubank, haverá algumas mudanças no Aviso de Privacidade. Esta atualização é parte de um esforço contínuo para garantir a segurança dos seus dados pessoais.

Mas o que vai mudar, na prática, para os clientes do banco digital? A seguir, continue lendo e confira todos os detalhes desta alteração.

Nubank emite comunicado e clientes ficam apreensivos

Recentemente, o Nubank enviou uma mensagem importante aos seus clientes no Brasil. Na sequência, você vai entender os detalhes deste comunicado e descobrir o que mudou, na prática, no banco digital.

Essa medida também tem como objetivo fortalecer a segurança do banco, alinhando-se ainda mais com a Lei Geral de Proteção de Dados.

No escopo desta revisão, o comunicado enviado pelo Nubank destaca as principais alterações feitas no Aviso de Privacidade. Assim, houve um foco especial nos novos produtos e serviços oferecidos aos clientes.

O banco ajustou minuciosamente a descrição dos dados coletados em relação a dispositivos e informações de navegação. Consequentemente, ele fornece informações detalhadas sobre como esses dados são tratados.

Além disso, no comunicado, o Nubank ressalta a importância de revisar regularmente essas atualizações para se manter informado sobre seus direitos e privacidade.

O que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Entenda

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) é uma legislação brasileira que regula a coleta, o armazenamento, o tratamento e o compartilhamento de dados pessoais dos clientes por parte de empresas e organizações.

Criada para fortalecer a privacidade e a segurança das informações dos cidadãos, a LGPD estabelece regras claras sobre como os dados devem ser tratados, garantindo maior controle e transparência aos titulares dessas informações.

A lei define diretrizes sobre a forma como as empresas podem utilizar os dados pessoais, exigindo consentimento explícito dos titulares, informação clara sobre como os dados serão utilizados, além de garantir direitos aos usuários, como acesso, correção e exclusão das informações.

A LGPD também impõe responsabilidades às empresas em caso de vazamento de dados ou descumprimento das normas estabelecidas.

Esta é uma medida importante para proteger a privacidade dos indivíduos e está alinhada a movimentos internacionais de proteção de dados pessoais, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) da União Europeia.

Nubank: segurança financeira é prioridade para a fintech

O Nubank mantém seu compromisso com a segurança financeira por meio de várias medidas. O Pacote de Proteção do banco é uma iniciativa expressiva, quando comparado aos procedimentos de segurança de outros bancos.

Este processo consiste em um conjunto inovador de defesas para garantir uma proteção constante aos usuários.

Além disso, o banco oferece ferramentas cruciais, como o Modo Rua. Essa funcionalidade proporciona segurança adicional fora de casa, restringindo transações em ambientes não seguros.

As Defesas Inteligentes, que se baseiam em inteligência artificial, adaptam-se aos padrões individuais dos clientes, bloqueando operações suspeitas. Por fim, o Alerta de Golpe sinaliza transações potencialmente suspeitas, protegendo os clientes.

