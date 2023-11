3 bons motivos para colocar o WhatsApp no Google Drive

Recentemente, os usuários do WhatsApp tiveram uma notícia que ainda não foi totalmente digerida: a partir de dezembro, os dados do aplicativo de mensagem armazenados no Google Drive não serão mais isentos de custos, passando a contar no limite de 15 GB oferecido pela versão gratuita do Google Drive. Siga a leitura e conheça três táticas para ‘driblar’ estas mudanças na regra de armazenamento.

Conheça três táticas para ‘driblar’ as mudanças na regra de armazenamento do WhatsApp. — Foto: Reprodução

Corrida contra o tempo

Na última terça-feira (14), as gigantes da tecnologia anunciaram uma modificação que impactará diretamente a forma como os usuários de dispositivos Android gerenciam seus backups e conversas no WhatsApp.

A partir de dezembro, os dados do WhatsApp armazenados no Google Drive não serão mais isentos de custos, passando a contar no limite de 15 GB oferecido pela versão gratuita do Google Drive. Acompanhe a leitura abaixo e entenda o que deve ser feito para amenizar os impactos da mudança.

Leia mais: Dá para trocar o número do WhatsApp? Veja como fazer isso

3 dicas para lidar com a mudança no backup do WhatsApp

Diante dessa mudança iminente, é essencial que os usuários usem e abusem da criatividade como estratégia para evitar surpresas desagradáveis.

Logo abaixo, estão três dicas para se antecipar à transição:

1. Faça backup antecipado dos bate-papos do WhatsApp

Os usuários têm um prazo até o primeiro semestre de 2024 para se prepararem. Recomenda-se realizar o backup dos bate-papos antecipadamente. No WhatsApp, basta acessar o menu de três pontos, escolher “Configurações”, depois “Conversas” e selecionar “Backup de Conversas”.

Caso a conta Google ainda não esteja conectada, é possível fazer o login e, em seguida, pressionar “Fazer backup”.

2. Gerencie vídeos no backup do WhatsApp

Vídeos consomem consideravelmente mais espaço do que outros tipos de arquivos. Para evitar a sobrecarga no armazenamento, é aconselhável excluir vídeos desnecessários.

A opção “Armazenamento de Dados” no WhatsApp permite visualizar e gerenciar os maiores arquivos salvos. Desativar o salvamento automático de vídeos no backup também é uma estratégia eficaz.

3. Libere espaço na conta Google

Uma solução simples, mas eficiente, envolve a liberação de espaço na conta Google. Excluir arquivos desnecessários no Google Fotos e apagar mensagens no Gmail são maneiras práticas de otimizar o espaço disponível.

Ao realizar a “faxina” no Google Fotos, é possível categorizar e excluir fotos e vídeos esquecidos, economizando espaço na nuvem. No Gmail, filtrar mensagens pela barra de busca com base no tamanho dos anexos facilita a exclusão dos e-mails que mais ocupam espaço.

A organização do Google Drive também pode ser aprimorada usando recursos como busca avançada, descrições e categorização em pastas.

Para aqueles que buscam uma solução mais abrangente, o Google One oferece planos de armazenamento a partir de R$ 6,99 mensais para 100 GB. Os três primeiros meses estão com valor promocional de R$ 1,69.

Vale destacar que as mudanças se aplicam exclusivamente a contas pessoais do Google, enquanto as versões corporativas permanecem inalteradas, pelo menos inicialmente. Prepare-se agora para garantir a integridade de seus dados e evitar transtornos futuros.

Dúvidas sobre como fazer o backup do WhatsApp? Assista ao vídeo abaixo e aprenda mais detalhes!

Leia também: É de chocolate? Você nem desconfia o significado deste emoji do WhatsApp