“Minha Semana”: conheça o novo recurso do Instagram para os stories

Enquanto o WhatsApp segue com atualizações frequentes, o Instagram, outro ‘filho’ da gigante Meta, também tem buscado acompanhar a velocidade das inovações e deve liberar em breve um novo recurso que mudará as características de um dos recursos mais adorados pelos usuários da rede social. Continue a leitura abaixo e entenda os detalhes de como deve funcionar o “minha semana”.

Instagram deve implementar o recurso “minha semana” em breve na plataforma. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Novidades no seu ‘insta’

Nos últimos meses, temos acompanhado de perto o frenesi em torno dos esforços da equipe do Instagram para aprimorar a plataforma, desde a implementação de recursos de inteligência artificial até os atalhos intrigantes na tela dos aguardados Galaxy S24.

Contudo, ao que tudo indica, uma novidade de proporções consideráveis está prestes a sacudir a experiência de todos os usuários da rede social: a iminente chegada do recurso “My Week” (“Minha Semana” em tradução direta).

Continue lendo para descobrir mais detalhes sobre essa novidade que promete agitar as interações na plataforma.

Leia mais: TikTok começa a se preocupar com novidade anunciada no Instagram

Os stories de longa duração no Instagram

Rumores sugerem que a próxima funcionalidade permitirá aos usuários compartilhar stories com uma durabilidade estendida de até uma semana. A flexibilidade adicional permite que as postagens sejam removidas ou adicionadas à linha do tempo do recurso sem alarde excessivo.

Como é de praxe em fases de desenvolvimento, a funcionalidade ainda não está disponível para os usuários da plataforma. Infelizmente, para aqueles ansiosos pelo recurso, uma data oficial de lançamento ainda não foi divulgada pelo Instagram.

No entanto, caso o recurso seja implementado nos próximos meses, é provável que altere significativamente a dinâmica usual das postagens nos stories, introduzindo um elemento de prolongamento, mesmo que seja apenas por 7 dias.

Revelação veio do X (ex-Twitter)

A revelação foi feita pelo desenvolvedor de aplicativos e especialista em engenharia reversa nos códigos dos aplicativos, Alessandro Paluzzi, que frequentemente “twitta” novidades sobre ferramentas ainda em desenvolvimento do Instagram.

Meses atrás, Paluzzi já havia revelado o desenvolvimento de uma ferramenta que possibilitará aos usuários reorganizar as postagens do perfil, colocando-as na ordem desejada.

A novidade abriu perspectivas interessantes sobre a personalização da experiência do usuário, proporcionando um maior controle sobre a apresentação do conteúdo no perfil.

Recurso ‘Seu Espaço’ e as contas secundárias

É inegável que muitas pessoas, preocupadas com a estética de seu feed principal no Instagram, optam por criar contas adicionais, popularmente conhecidas como “contas fakes” ou secundárias, para cultivar um ambiente mais descontraído, restrito aos amigos mais próximos.

No entanto, a empresa está empenhada em oferecer ferramentas que mantenham o usuário mais tempo em sua conta principal, como os stories e o feed exclusivo para os “Melhores Amigos”.

A mais recente inovação é o aguardado recurso chamado “Seu Espaço”, um espaço privado projetado nas páginas de perfil dos usuários, destinado a postagens diversas, incluindo fotos, Momentos e até histórias.

De acordo com informações fornecidas por Alessandro Paluzzi, os usuários poderão acessar o “Seu Espaço” simplesmente rolando para baixo em seu perfil. Dentro desse espaço, terão a liberdade de criar uma biografia e utilizar uma foto de perfil diferente daquelas presentes em seu perfil público.

Esse recurso elimina a necessidade de fazer login em uma nova conta, simplificando a experiência do usuário. Além disso, as pessoas adicionadas ao “Seu Espaço” serão notificadas, enquanto os usuários removidos não terão conhecimento dessa ação.

Até o momento, o Instagram não emitiu confirmações oficiais sobre a existência do “Seu Espaço”, mas, segundo Paluzzi, a chegada desse recurso é iminente, alimentando a expectativa dos usuários por mais opções de personalização e privacidade na plataforma.

Mais novidades no Instagram? Assista ao vídeo abaixo e confira!

Leia também: Por que você deveria atualizar o Instagram; aprenda como