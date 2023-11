Governo oferece R$ 2.490 para brasileiros; veja quem recebe

Final do ano chegando e a maioria dos brasileiros está se questionando sobre as próprias finanças, em 2024. Mas para uma parcela da população, existem algumas garantias que permitem ter um pouco mais se segurança sobre o ano que se inicia.

O governo brasileiro está oferecendo uma bolsa de até R$2.490 mensais para cidadãos do país. A iniciativa, conhecida como Bolsa Talento Esportivo, é promovida pela Secretaria Estadual de Esportes de São Paulo e tem impactado positivamente a jornada de atletas locais.

Mas você sabe como fazer para participar da Bolsa Talento Esportivo, oferecida pela Secretaria Estadual de Esportes de São Paulo? Quais os pré-requisitos para entrar no programa do governo? A seguir, continue lendo e saiba tudo sobre este incentivo.

Governo oferece subsídio para atletas: entenda

Além do suporte financeiro aos atletas participantes, o programa do governo ainda oferece oportunidades para aprimoramento, em diversas modalidades esportivas.

Esta bolsa já se tornou a principal fonte de sustento para muitos atletas, garantindo a continuidade de suas carreiras esportivas.

Atualmente, os valores variam de R$415 a R$2.490 por mês, dependendo do desempenho e do tempo de participação do atleta no programa.

Para receber o benefício do governo, é necessário cumprir critérios específicos, que consideram o mérito esportivo e o tempo de envolvimento do atleta no programa.

Entenda as categorias do programa de incentivo

A bolsa é dividida em quatro categorias: Estudantil, Juniores, Nacional e Internacional, exigindo um vínculo mínimo de um ano com entidades esportivas do governo local, sem patrocínios.

Atualmente, 543 atletas são atendidos pelo programa do governo, permitindo que eles continuem a treinar e se aprimorar nos esportes em que estão inseridos.

A aprovação para receber a bolsa é feita pela Comissão da Secretaria dos Esportes, com uma duração inicial de 12 meses e possibilidade de renovação.

Recentemente, o governo planejou adicionar 250 bolsas ao programa, reservando 50 delas para uma lista de espera, com prazo estendido até dezembro de 2023.

Os resultados para os beneficiários não incluídos na lista de espera serão divulgados neste mês, e todas as informações sobre o programa podem ser encontradas em seu site oficial.

Bolsa Talento Esportivo: projeto de lei busca igualdade de gênero

Um projeto de lei do deputado Felipe Franco incluiu a pauta de igualdade de gênero como prioridade. O objetivo é promover a igualdade de oportunidades entre atletas nas categorias feminino e masculino.

Com o objetivo de reduzir as desigualdades atuais, o projeto do deputado estabelece que metade das bolsas seja destinada a atletas mulheres, em diferentes modalidades esportivas.

Além disso, inclui uma cláusula que assegura a continuidade do auxílio para gestantes e puérperas durante o afastamento de suas atividades esportivas.

O projeto, aprovado pelo Plenário da Alesp, ainda prevê o reajuste do valor da bolsa, vinculando-o ao IPCA-IBGE, mas também propõe ampliar a faixa etária dos atletas elegíveis.

Além disso, também busca a extensão do programa para treinadores e a inclusão de medidas para garantir a igualdade de gênero entre os beneficiários estão contempladas na proposta.

