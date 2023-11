Por que este pode ser seu último café no Starbucks do Brasil? Franquia à beira de fechar

Desde o pedido de recuperação judicial da empresa SouthRock Capital, responsável pelas operações das conhecidas marcas Starbucks, pelo menos 43 lojas da gigante dos cafés foram fechadas no Brasil. O documento enviado à Justiça apontava 187 lojas em operação, mas atualmente, o mapa oficial da marca indica apenas 144 estabelecimentos ativos. Prossiga a leitura abaixo e entenda mais detalhes.

Impasses em uma xícara de café

A empresa SouthRock Capital, responsável pelas operações das conhecidas marcas Starbucks, Subway e Eataly no Brasil, entrou com um pedido de recuperação judicial em 31 de outubro.

Contudo, a Justiça de São Paulo rejeitou o pedido no dia seguinte, destacando falta de informações e solicitando uma perícia na documentação apresentada. Continue a leitura a seguir e entenda mais detalhes sobre o caso.

Empresa pede recuperação judicial e lojas da Starbucks começam a fechar

Na mais recente decisão, o juiz Leonardo Fernandes dos Santos antecipou parcialmente os efeitos da recuperação judicial, proporcionando uma proteção temporária ao patrimônio da empresa.

Entretanto, o pedido ainda aguarda aceitação, enquanto mais de 40 lojas da Starbucks já foram fechadas no país, reduzindo de 187 para 144 o número de unidades em atividade.

Por que a SouthRock Capital optou pela recuperação judicial?

No documento enviado à Justiça, a empresa explicou que enfrenta uma crise econômico-financeira, ocasionada por diversos fatores, como a economia brasileira, a pandemia de Covid-19 resultando em uma queda de 95% nas vendas em 2020, as vendas persistentemente baixas em 2021 e 2022.

Outro fator determinante para a crise, segundo eles, foi a dificuldade na obtenção de capital de giro. A SouthRock alega que essas condições levaram a uma “crise sem precedentes” e a tentativas malsucedidas de se reerguer nos últimos anos.

Qual o valor total da dívida da empresa?

O pedido de recuperação revela uma dívida total de R$ 1,8 bilhão pela SouthRock, com 80% originados de operações garantidas por cessões fiduciárias de recebíveis provenientes das receitas de seus restaurantes.

Isso significa que grande parte das dívidas está vinculada ao crédito que a empresa tem a receber, mas que já está comprometido como garantia futura de pagamento.

Além disso, os advogados da companhia mencionaram investimentos significativos e endividamento milionário para viabilizar a exploração da marca Starbucks no Brasil.

Entendendo o processo de recuperação judicial

A recuperação judicial visa evitar o fechamento de empresas em dificuldades financeiras, proporcionando um prazo para continuar operando enquanto negocia com credores, sob mediação judicial.

As dívidas são congeladas por 180 dias, e a operação permanece ativa, significando que a empresa deixa de pagar valores devidos a credores e fornecedores por pelo menos seis meses.

Quantidade de lojas fechadas

Desde o pedido de recuperação judicial, pelo menos 43 lojas da Starbucks foram fechadas no Brasil. O documento enviado à Justiça apontava 187 lojas em operação, mas atualmente, o mapa oficial da marca indica apenas 144 estabelecimentos ativos.

Licença da Starbucks e o futuro no Brasil

A SouthRock informou no pedido de recuperação judicial que recebeu uma notificação de rescisão da sede da Starbucks nos Estados Unidos, datada de 13 de outubro. A operadora brasileira não reconhece a validade da notificação, afirmando que não foi realizada de acordo com a legislação vigente.

A Starbucks norte-americana, ao ser questionada, não comentou sobre discussões internas sobre licenciamento de parceiros.

A especulação de especialistas sugere que é improvável o fechamento da marca no Brasil, destacando três possíveis caminhos: renegociar o contrato com a SouthRock, encerrar com a operadora atual e firmar um novo contrato com outra empresa, ou a Starbucks norte-americana assumir as operações no Brasil. A última opção é considerada mais provável, dada a receptividade da marca no país.

Em resposta à situação, a Starbucks dos Estados Unidos está ciente da “reestruturação de negócios” da SouthRock, sem comentar sobre as discussões internas de licenciamento. O desenrolar desse cenário continuará sendo acompanhado atentamente.

