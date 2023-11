Chuva, frio, calor: veja as previsões do tempo para hoje

Enquanto muitos brasileiros ainda estão se preparando para voltar à rotina pós-feriado de Finados, algumas regiões do país enfrentam variações climáticas que certamente podem ajudar ou atrapalhar no dia à dia de cada um de nós, seja com chuva, frio ou variações de umidade. E, para não sair desprevenido no primeiro dia útil da semana, acompanhe a leitura abaixo e confira a previsão para boa parte do Brasil.

Dias de sol, dias de chuva

No primeiro dia pós feriado, é esperando, segundo informações da Climatempo, o avanço de uma frente fria, trazendo umidade para o interior do Nordeste.

Nesta segunda-feira(6), já é possível observar nuvens carregadas nas regiões oeste da Bahia, sul do Piauí e Tocantins. Além disso, aumenta a nebulosidade no norte de Minas Gerais. Na faixa litorânea que abrange Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro, as nuvens estão mais esparsas.

Siga a leitura, logo abaixo, e saiba mais informações sobre a previsão climática para as principais regiões do país.

Previsões do tempo para esta segunda-feira

Para não sair desprevenido, aconselhamos conferir a previsão do tempo para esta segunda-feira (6) nas principais regiões do Brasil. Confira, logo abaixo

Região Sul

A semana inicia sob o domínio do sol na Região Sul do país. A alta pressão atmosférica inibe a formação de nuvens carregadas, proporcionando um cenário de pouca nebulosidade. Contudo, merece destaque a ocorrência de rajadas de vento de moderada intensidade no oeste do estado.

Região Sudeste

O estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro, leste e sul de Minas Gerais e São Paulo vivenciarão um dia ensolarado, sem previsão de chuva. Apenas nas demais regiões mineiras, ao longo do dia, poderá ocorrer chuva de baixo volume acumulado, de forma isolada.

Região Centro-Oeste

No Mato Grosso, chuvas intensas estão previstas, enquanto no centro-norte de Goiás, a chuva ocorre de forma mais esparsa ao longo do dia. Não se pode descartar a possibilidade de granizo em algumas áreas. Entretanto, o estado de Mato Grosso do Sul e o sul de Goiás desfrutarão de tempo firme.

Região Nordeste

Nesta segunda-feira (6), é esperado muita chuva e a possibilidade de temporais na Bahia, Piauí e no Maranhão, com raios e rajadas de vento acompanhando essas pancadas de chuva.

Por outro lado, chuvas isoladas são esperadas no Ceará e na faixa leste que abrange Sergipe e o Rio Grande do Norte. O centro-leste nordestino deve manter um clima firme.

Região Norte

A semana inicia na Região Norte com pancadas de chuva generalizadas, e o potencial para temporais e queda de granizo é elevado. Os maiores acumulados pluviométricos devem se concentrar em Tocantins, Rondônia e no leste do Pará.

Alertas Meteorológicos

Rajadas de vento

Está previsto para o litoral do Rio Grande do Sul rajadas de vento com velocidades de até 50km/h são esperadas, assim como na metade sul de São Paulo e sul fluminense com possibilidades de ventos de mesma intensidade.

Temporais

Regiões no interior da Bahia já receberam comunicados alertando sobre a possibilidade de fortes chuvas acompanhadas de rajadas de vento de até 60km/h. Um alerta da Climatempo também foi direcionado para Salvador, com temporais acompanhados de pancadas de vento de até 70km/h e descargas elétricas.

Alerta para temporais também foi emitido para o estado do Tocantins, com previsão de pancadas de vento de até 70km/h e descargas elétricas. Chuvas intensas também devem chegar ao interior do Pará e Amazonas.

Umidade do ar

No estado do Mato Grosso do Sul e na região sul de Goiás a umidade do ar está prevista para abaixo de 30%. O mesmo deve ocorrer em regiões do sertão nordestino, com umidade do ar não passando dos 30%.

