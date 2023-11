Enfim, o grande dia está mais próximo do que nunca e acontece já neste final de semana. Mais de 3,9 milhões de pessoas estão inscritas para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, que acontece nos dias 5 e 12 de novembro. A principal sugestão para este sábado é reservar um tempo para descansar e, claro, confirmar uma última vez como chegar ao local da prova e organizar os itens necessários. Mas ainda assim, separamos no texto logo abaixo, cinco dicas extras para você ir para os exames mais do que preparado.

Enem 2023: melhores dicas para se preparar na véspera da prova. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Está chegando a hora

Na contagem regressiva para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, são oferecidas cinco recomendações valiosas para a véspera da avaliação, que tem início no próximo domingo (5).

A principal sugestão para este sábado é reservar um tempo para descansar e, claro, confirmar uma última vez como chegar ao local da prova e organizar os itens necessários.

Segundo Lúcio Fernandes, coordenador do Cursinho Comunitário de Pindamonhangaba, interior de São Paulo, explicou ao g1: “Dedicar um momento de lazer e vivenciar uma véspera tranquila contribuirá para preparar o corpo e a mente para a maratona do dia seguinte.”

Confira as 5 dicas para as vésperas das provas do Enem

1 – Evite revisar o conteúdo

Devido à tensão causada pela proximidade do exame, o cérebro não está em sua melhor capacidade para absorver novas informações.

Pelo contrário, o nervosismo pode levar a conexões equivocadas e confusão mental no dia da prova. Portanto, se você deseja não comprometer o tempo de estudo que acumulou até agora, é aconselhável relaxar e não revisar.

2 – Opte por refeições leves

As escolhas alimentares feitas na véspera do exame podem afetar diretamente a disposição e concentração dos candidatos no dia da prova. Alimentos pesados e gordurosos demoram a ser digeridos e podem causar sensação de peso e sonolência.

Por outro lado, frutas, legumes ou uma refeição equilibrada proporcionam energia e bem-estar. Conforme a nutricionista Pâmela Ribeiro enfatiza, o consumo de bebidas alcoólicas deve ser evitado para não prejudicar o desempenho no dia seguinte.

3 – Desfrute de atividades relaxantes

Para aliviar a mente na véspera do exame, recomenda-se engajar em atividades prazerosas, como ler um livro, assistir a um filme, praticar exercícios físicos ou qualquer outra ação que traga conforto. Esse período de lazer ajudará a acalmar os ânimos e a reduzir a ansiedade.

4 – Verifique a lista de itens necessários

Alguns itens são essenciais para a realização do exame. Para evitar nervosismo e correria desnecessários no dia da prova, é aconselhável conferir se tudo o que é exigido está pronto na véspera. Estes são os itens obrigatórios:

Utilize uma caneta esferográfica transparente com tinta preta (é aconselhável ter pelo menos duas disponíveis, caso uma falhe);

Tenha seu RG em mãos ou outro documento oficial com foto (documentos digitais também são aceitáveis);

Não se esqueça do cartão de confirmação de inscrição;

Prepare um lanche, de preferência contendo alimentos energéticos, como chocolates, castanhas e barras de cereal, além de água em uma garrafa transparente (sem rótulo). Saiba que o lanche poderá ser sujeito a inspeção realizada pelo fiscal da sala.

5 – Garanta uma noite de sono tranquila

Uma boa noite de sono é fundamental para preparar o cérebro para um dia de intensa atividade cognitiva e para facilitar a concentração. Além disso, o sono também tem um impacto significativo na disposição do corpo. Por outro lado, uma noite de sono insuficiente pode causar o efeito oposto. Portanto, é aconselhável priorizar o descanso na noite anterior à prova.

Datas das provas

Mais de 3,9 milhões de candidatos estão inscritos para o Enem 2023, e as datas das provas são as seguintes:

5 de novembro

45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol);

45 questões de ciências humanas;

Redação.

12 de novembro

45 questões de matemática;

45 questões de ciências da natureza.

Horários de aplicação (horário de Brasília):

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Encerramento das provas no 1º dia: 19h

Encerramento das provas no 2º dia: 18h30

Lembrando que o candidato só pode sair com o Caderno de Questões nos últimos 30 minutos que antecedem o término da prova.

*Com informações do g1.

