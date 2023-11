Como se inscrever para receber benefício bimestral de R$ 106

O governo federal possui, atualmente, dezenas de programas de transferência de renda que beneficiam mais de 20 milhões de brasileiros todos os meses. No entanto, existe um auxílio social que, apesar de ter seu repasse feito de forma bimestral, é pago em conjunto com o tradicional programa Bolsa Família, beneficiando mais de 5,3 milhões de famílias em todo o país. Acompanhe a leitura a seguir e conheça mais detalhes sobre este benefício do governo e como solicitá-lo.

O Auxílio Gás, criado pelo Governo Federal em 2021, é destinado a apoiar as famílias de baixa renda em sua aquisição de gás de cozinha, essencial para a preparação de refeições.

Este programa social é uma iniciativa que busca aliviar as inúmeras dificuldades financeiras das famílias em situação de vulnerabilidade econômica.

Quem pode solicitar o Auxílio Gás?

Para se qualificar para esse benefício, as famílias devem estar devidamente registradas no Cadastro Único, um instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda.

O Cadastro Único é destinado a pessoas que possuem renda familiar de até meio salário mínimo por indivíduo, com uma renda total da família limitada a três salários mínimos.

O processo de inscrição pode ser realizado no Cras (Centro de Referência de Assistência Social), em uma unidade do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) ou no posto de atendimento do CadÚnico mais próximo.

Como é feito o processo de seleção dos beneficiários?

No entanto, é importante notar que a inscrição no CadÚnico não garante automaticamente o recebimento do Auxílio Gás.

A seleção dos beneficiários depende do orçamento disponível para o programa a cada mês, bem como do número de famílias que se encontram em condições de vulnerabilidade na região.

Para verificar se uma família foi contemplada com o benefício, é necessário realizar uma consulta no aplicativo do Bolsa Família ou ligar para o telefone 111 da Caixa Econômica Federal.

Valores do Auxílio Gás

Quanto ao valor do Auxílio Gás, ele é calculado com base na média do preço nacional do botijão de gás de 13 kg, conforme estabelecido pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

Nos últimos meses, o valor repassado tem sido de R$ 100, e os pagamentos estão integrados ao calendário do Bolsa Família. Em 2023, os repasses foram realizados nos meses de fevereiro, abril, junho, agosto e outubro, com o último pagamento do ano agendado para dezembro.

Atualmente, o Auxílio Gás beneficia mais de 5,3 milhões de famílias em todo o país. A seleção dos beneficiários ocorre de acordo com critérios estabelecidos pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, visando alcançar as famílias que mais necessitam de assistência.

Além disso, é importante ressaltar que o Auxílio Gás é concedido com caráter de urgência para as mulheres que são vítimas de violência doméstica e que estão sob medidas protetivas.

Essa medida visa proporcionar um suporte adicional a mulheres em situações de vulnerabilidade, garantindo o acesso a um recurso essencial para a sua subsistência.

