Universidade dos EUA dará bolsa para brasileiros

O mercado de trabalho está ficando cada vez mais difícil com o passar dos anos, mas sempre há vagas destinadas para bons profissionais. E uma das maneiras de se tornar um, é possuir um currículo com bastante referências de impacto, tanto nacionais quanto internacionais. E pensando nisso, a universidade Estadual da Califórnia está ofertando uma bolsa exclusiva para brasileiros, entenda como é possível obter uma.

Como funcionam as bolsas que estão sendo ofertadas?

O campus em questão, que está ofertando as bolsas citadas, trata-se da California State University em Northridge, ela é basicamente a maior das 23 unidades que formam o grande complexo universitário que há na região.

E ela está com uma super oferta para os brasileiros, oferecendo bolsas para cursos intensivos com duração de 3 semanas e uma carga horária de 80 horas É possível realizar a inscrição até o dia 05 de novembro.

Lembrando que as bolsas em questão são de 60% do valor do curso, com a redução oferecida pela faculdade, o estudante consegue realizar o curso pagando um pouco menos de 3 mil dólares, para facilitar ainda mais, é possível parcelar o valor em 16 vezes sem juros algum.

Como irão funcionar os cursos?

Os cursos em questão usam a metodologia intensiva, uma das principais finalidades dele é proporcionar um networking entre as pessoas de todo o globo, já que ele é voltado para várias nacionalidades também.

Lembrando que o curso oferece um módulo totalmente gratuito, que é o de inglês para negócios, a ênfase dele é que os alunos tenham uma melhor fluência no momento de negociar com empresários estrangeiros.

O modelo do curso é de férias, que irá ocorrer em janeiro ou julho, as aulas ocorrem durante todo o dia e um dos pontos mais positivos, são as conversas com grandes executivos. Para participar, é preciso estar cursando o último ano da faculdade ou já ter concluído.

Quais as áreas das graduações?

Os cursos são voltados para profissionais e graduandos das seguintes áreas: negócios, administração, educação, marketing, ciências sociais, jornalismo, comunicação e psicologia. Vale lembrar que o campus onde os cursos são ministrados, fica apenas a 30 minutos de Hollywood.

Para se inscrever, é preciso acessar o site da Escola de Negócios IBS Americanas, dentro do site, escolha um curso e após isso preencha o application Form, lembre-se de usar o cupom ESTUDARFORA60, assim, será possível ter o desconto de 60%.

Por fim, basta aguardar, pois em até duas semanas será possível obter a resposta, primeiro, eles realizam uma análise de todas as candidaturas.

