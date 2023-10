Modo “Dia das Bruxas” do WhatsApp está disponível; veja como ativar

O WhatsApp segue inovando neste ano de 2023, seja com recursos que otimizam a experiência do usuário, como com reforços à proteção de dados, ou até mesmo um toque mais atrativo em seu visual. E se o assunto é estética, a plataforma de mensagens da Meta entrou no clima do Dia das Bruxas, e disponibilizou o modo Halloween. Aprenda como aplicar no seu app, logo abaixo.

Aprenda como ativar o modo Halloween no seu WhatsApp. — Foto: Reprodução

Entrando no clima do Halloween

Para ativar o Modo Halloween no seu celular, a apenas três semanas dessa celebração, é necessário adquirir um aplicativo externo.

Esta opção permite que você substitua o ícone do WhatsApp, trazendo um toque diferenciado e macabro para a sua experiência. Se interessou? Então continue a leitura, logo abaixo, e saiba como aplicar este novo visual no seu app de mensagens.

Aprenda a ativar o ‘Modo Halloween’ do WhatsApp

Quando o Modo Halloween é ativado, a interface do WhatsApp se transforma em um design temático, mergulhando no clima das celebrações sombrias.

O fundo, antes claro, assume uma tonalidade escura, e decorações com morcegos e abóboras tomam conta da tela. Até mesmo as salas de bate-papo aderem a essa transformação.

Siga o passo a passo para realizar essa personalização:

Baixe o aplicativo Nova Launcher na Google Play Store;

Configure o aplicativo como padrão em seu dispositivo;

No Google, busque por uma imagem PNG do ícone do WhatsApp com o estilo Halloween e salve-a em seu aparelho;

Mantenha pressionado o logotipo do WhatsApp por alguns segundos;

No menu de opções que aparece, selecione “Editar”;

Encontre a pasta onde a imagem foi armazenada e selecione-a;

Assim, o ícone do WhatsApp estará com a imagem do Halloween, transformando a aparência do seu aplicativo.

Com esses simples passos, você estará pronto para mergulhar no clima assustador do Halloween, mesmo em seu aplicativo de mensagens preferido. Aproveite!

5 novidades aprovadas por usuários do WhatsApp

No universo do WhatsApp, cinco atualizações recentes têm chamado a atenção e conquistado os corações dos seus fiéis utilizadores.

Estas mudanças não apenas aprimoram a experiência de comunicação, mas também adicionam uma camada extra de praticidade. Vamos dar uma olhada nas inovações que têm sido aprovadas pelos usuários:

1. Compartilhamento de fotos em HD

A capacidade de enviar fotos em alta definição (HD) é um presente para os amantes da fotografia. Aqueles que apreciam capturar e compartilhar momentos especiais encontram nesta novidade uma verdadeira melhoria. Antes, a compressão poderia prejudicar a qualidade das imagens, mas agora as fotos permanecem nítidas e cristalinas nas conversas.

2. Mensagens para pessoas fora da sua agenda de contatos

Anteriormente, apenas números de telefone salvos nos contatos podiam receber mensagens no aplicativo.

No entanto, uma nova funcionalidade permite iniciar conversas com números que não estão na sua lista de contatos. Isso torna as interações mais ágeis e convenientes, abrindo portas para novas conexões virtuais.

3. Ocultar o status “online”

A privacidade é uma preocupação constante, e o WhatsApp agora permite que os usuários ocultem o indicador de “online”. Essa opção proporciona uma maneira mais discreta de permanecer ativo na plataforma, além de desativar as confirmações de leitura, preservando a privacidade dos usuários.

4. Fotos temporárias

Para proteger a privacidade dos usuários, o WhatsApp introduziu fotos temporárias, que podem desaparecer após 24 horas, 7 dias ou 90 dias, dependendo da configuração. Além disso, há a opção de visualização única, onde a foto só pode ser vista uma vez, impossibilitando capturas de tela não autorizadas.

5. Edição de mensagens

Uma das mudanças mais esperadas foi a possibilidade de editar mensagens já enviadas. Essa funcionalidade oferece maior controle sobre as interações, permitindo correções de erros ortográficos e outros ajustes. Os usuários agora têm até quinze minutos após o envio para realizar edições em suas mensagens.

Recursos ignorados ou não aprovados por usuários

Por outro lado, nem todas as inovações recentes do WhatsApp conquistaram o mesmo entusiasmo dos usuários:

WhatsApp Status

Apesar de semelhante aos “Stories” de outras redes sociais, como o Instagram, o WhatsApp Status não conseguiu conquistar a mesma popularidade. Muitos usuários preferem outras plataformas para compartilhar imagens e conteúdo com um público mais amplo.

Mensagens de Vídeo

Embora úteis para o compartilhamento rápido de vídeos, as mensagens de vídeo não ganharam grande destaque entre os usuários. Muitos ainda optam por enviar vídeos da galeria ou utilizar mensagens de áudio para se comunicar de forma mais eficiente.

Comunidades e Canais

A introdução de comunidades no WhatsApp, destinadas a reunir subgrupos com interesses semelhantes, não obteve uma adoção significativa por parte dos usuários comuns.

Essa funcionalidade é mais comum entre empresas, e a recente chegada dos Canais do WhatsApp pode representar uma alternativa mais promissora para a comunicação em grupo.

