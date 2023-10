Alimento que potencializa a absorção do ferro pelo corpo; saiba qual é

O corpo humano precisa diariamente de uma série de nutrientes e substâncias para fortalecer todos os sistemas e garantir o seu pleno funcionamento. A ausência de ferro no organismo acaba resultando em uma doença chamada anemia. Uma condição que acaba alcançando milhões de pessoas. Trata-se da redução de hemoglobina no sangue e/ou redução nos glóbulos vermelhos. Entretanto — há um alimento capaz de auxiliar nessa missão e acelerar a absorção do ferro pelo organismo. Veja todos os detalhes abaixo.

Esta fruta reduz as chances de anemia

Não somente consumir alimentos ricos em ferro — é necessário consumir alimentos que aumentam a absorção do ferro pelo organismo. Além de ser rico em vitamina C — o KiWi é responsável por aumentar os índices de absorção do ferro pelo corpo humano.

O Kiwi é uma fruta que auxilia na absorção do ferro pelo organismo. Trata-se de uma fruta de origem chinesa, sendo bastante popular em alguns países — no Brasil se tornou cada vez mais popular em razão da popularidade do Açaí Gourmet — que dentre os vários ingredientes presentes, há o Kiwi.

Portanto, o Kiwi é uma fruta rica em vitamina C. Nutriente que é muito importante para aumentar a absorção do ferro pelo organismo. Haja vista que ele acaba aumentando a produção de hemoglobina, logo, reduz e combate à anemia.

O Kiwi é uma fruta barata e que é consumida por muitos brasileiros. Além de ter uma função para auxílio ao combate da anemia — há uma série de benefícios do Kiwi que muitos desconhecem, mas que são de suma importância para a saúde humana.

Estes são os outros benefícios do Kiwi

O Kiwi é uma fruta rica em benefícios. Entretanto, é importante consumi-la com cuidado. Principalmente se a pessoa tiver algum tipo de contraindicação. É recomendado o consumo diário de cerca de 160-240 gramas.

A fruta pode ser ingerida com ou sem casca. Lembrando que é possível misturar ela com outros ingredientes a fim de ganhar mais textura e consistência.

É consumido fatiado, na salada, comida e no popular Açaí. Veja alguns benefícios do Kiwi.

Anemia: o Kiwi é um grande aliado na redução dos sintomas da anemia. Lembrando que ele eleva os índices de absorção de ferro pelo organismo.

Antioxidante: ele possui agentes que auxiliam no pleno funcionamento do intestino. Promovendo o desinchaço da região.

Pele: o Kiwi é um excelente agente que auxilia na proteção da pela contra os raios UV.

Portanto, o Kiwi é um poço de benefícios. Ademais — é importante inclui-lo em sua dieta para evitar posteriormente desenvolver algum tipo de doença relacionada à ausência de ferro, como é o caso da anemia.

