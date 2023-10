Quanto você receberá do lucro do FGTS até 2024? Confira mais aqui

O repasse dos lucros do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) realizado pela Caixa Econômica Federal tem proporcionado um acréscimo mais do que bem-vindo ao orçamento dos brasileiros, há mais de seis anos. Quem já recebeu os pagamentos relacionados ao lucro de 2022 neste ano, provavelmente já está pensando em 2024. Contudo, o que se sabe até agora em relação a esses pagamentos? Acompanhe a leitura a seguir e entenda mais detalhes.

Lucros futuros

Desde 2017, a distribuição dos lucros do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pela Caixa Econômica Federal tem sido um fator importante no cenário econômico brasileiro, proporcionando um adicional significativo no poder aquisitivo dos trabalhadores do país.

No ano de 2022, a liberação de 99% dos lucros acumulados em 2021 beneficiou mais de 132 milhões de cidadãos, injetando um montante expressivo de R$ 12,7 bilhões na economia.

Com o ciclo de 2023 concluído, as atenções se voltam agora para o que podemos esperar em relação aos repasses do FGTS em 2024. Siga a leitura, logo abaixo, e entenda o que se sabe até agora sobre a questão.

Previsão para 2024: quando receber os lucros?

Historicamente, desde a promulgação da Lei nº 13646/17, a análise dos lucros do FGTS é conduzida a partir de julho, com a liberação dos recursos prevista para o mês de agosto do ano subsequente ao período de rendimento.

Isso significa que, em 2024, os valores relativos aos lucros do FGTS estarão disponíveis aos trabalhadores entre o final de julho e o decorrer de agosto.

Entendendo o cálculo da distribuição dos lucros do FGTS

A distribuição dos lucros do FGTS segue um cálculo proporcional, baseado nos saldos existentes nas contas dos trabalhadores no último dia de dezembro do ano anterior. Esse método garante uma distribuição justa, diretamente relacionada aos valores mantidos por cada trabalhador no fundo.

É relevante destacar que o valor recebido pelo trabalhador pode variar, pois depende não apenas do saldo total na conta, mas também do desempenho e da lucratividade do FGTS durante o período fiscal avaliado.

Esses ganhos representam um aumento significativo no saldo das contas do FGTS, proporcionando um acréscimo direto ao trabalhador, que pode utilizá-lo de acordo com as regras de saque estabelecidas.

Beneficiários dos lucros do FGTS em 2024: quem pode receber?

Para o ano de 2024, os trabalhadores que desejam receber uma parcela dos lucros gerados devem atender a um critério essencial: manter algum valor em suas contas associadas ao FGTS até o final de 31 de dezembro de 2023.

Isso ocorre devido à atualização monetária do saldo do FGTS realizada pelo governo nessa data específica, ao término de cada ano.

Dessa forma, todos os trabalhadores que apresentarem saldo positivo em suas contas do FGTS na virada do ano tornam-se automaticamente aptos a receber uma parcela dos lucros gerados.

É importante ressaltar que essa condição de elegibilidade permanece inalterada, mesmo que o trabalhador opte por sacar parte ou a totalidade dos seus fundos após a data estabelecida.

Possíveis mudanças na regra: o que pode acontecer?

Atualmente, as disposições visam favorecer o maior número possível de trabalhadores. Estimulando a manutenção de recursos no FGTS, essa prática também preserva o direito do trabalhador de acessar seu dinheiro quando necessário, especialmente em circunstâncias previstas por lei.

No entanto, é importante estar atento às regras e aos cronogramas estabelecidos para a distribuição desses lucros, uma vez que podem sofrer modificações de acordo com as diretrizes governamentais e a saúde econômica do fundo em cada exercício fiscal.

