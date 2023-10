O empréstimo consignado é um dos mais populares no Brasil entre os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Acabou de ser confirmado o novo limite do consignado para os aposentados e pensionistas. O teto de juros foi reduzido para 1,84% e a partir desta segunda-feira, 23, já é possível gozar dessas mudanças. Fique por dentro de tudo que mudou e as novas regras vigentes.

URGENTE! Novo limite do consignado do INSS entra em vigor | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Empréstimo consignado recebe novo limite

O empréstimo consignado é uma espécie de empréstimo pessoal com taxas menores. A parcela é descontada diretamente na folha de pagamentos e pode ser pago em até 84 meses. É uma modalidade recorrente entre os servidores públicos e beneficiários do INSS.

Por ser um consignado — os juros são menores. Haja vista que os índices de inadimplência são baixos. Os juros são decididos pelo Conselho Nacional de Previdência Social — e nesta semana foi confirmado uma nova alteração.

A taxa máxima de juros foi reduzida logo após ocorrer um corte da Selic para 12,75% neste ano de 2023. Portanto, com base nos números desta taxa — o Conselho Nacional optou por reduzir o teto de juros mensais do consignado do INSS. Lembrando que neste ano é a segunda redução que acontece na modalidade.

Inclusive — no mês de março os bancos acabaram suspendendo temporariamente a modalidade de empréstimo. Haja vista que devido a redução das taxas, os mesmos afirmaram que era impossível ofertar um crédito com qualidade e suprir todas as demais demandas — como captação, impostos, etc.

Portanto, a partir desta segunda-feira, 23, os bancos que realizarem consignados com taxas mensais superiores a 1,84% podem ser multados. Por mais que os bancos não queiram reduzir as taxas, mas as chances de não pagamento são mínimas — como afirma Adriane Bramante (Presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário).

Como funciona na prática?

Na prática as taxas sofreram uma queda. Logo — é necessário ficar atento as novas taxas de juros referentes ao empréstimo consignado do INSS. Veja abaixo.

Taxa de juros mensal : caiu de 1,97% para 1,84%;



: caiu de 1,97% para 1,84%; Taxa de juros do cartão consignado: caiu de 2,83% para 2,73%;

É possível verificar todas as taxas referentes aos bancos diretamente no site do Meu INSS. Além disso — outras regras foram implantadas. Bem como mais transparência nas informações concedidas aos beneficiários. É possível acessá-las através do celular ou computador.

Basta acessar o portal Meu INSS e fazer login com CPF e senha — usando os dados da conta do Governo Federal. Portanto, é importante verificar quais bancos possuem as menores taxas de juros e oferecem as melhores condições.

Qual o novo limite do consignado?

O valor depende da renda mensal. O valor máximo para o consignado é de até 45% da renda mensal. Sendo 35% oriundos para o empréstimo consignado, 5% para cartão de benefício e 5% para cartão de crédito.

O limite de parcelas é de até 84, totalizando 7 anos. O novo limite irá ter como base o valor do salário mínimo. Por exemplo: quando o salário mínimo era R$ 1.302 — o limite de uso era de até R$ 455,70 mensais.

Podendo contratar então um consignado de aproximadamente R$ 15 mil — pagando em 84 vezes. Em janeiro de 2024 o salário mínimo irá aumentar como de costume. E então, haverá mais limite para o consignado — com isso o beneficiário poderá conseguir mais crédito e menos taxas de juros.

