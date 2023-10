Simples atitude no trânsito pode resultar em grande prejuízo; confira

No trânsito, é de suma importância ficar atento a todas as regras, caso contrário, é possível que o condutor do veículo acabe sendo penalizado, tanto de modo financeiro quanto com pontos na carteira. E o que mais surpreende, é que simples atitudes, podem acarretar em multas pesadas. Como por exemplo, utilizar o famoso insulfilm nos vidros do veículo, entenda quando a ação é permitida.

O que é insulfilm?

Basicamente, é uma película onde os condutores colocam nos vidros dos seus veículos, com isso, eles ficam “escuros”. Lembrando que desde o início do ano, há uma legislação apenas para regulamentar o uso deles. E a depender do modelo, pode ser que o condutor seja punido.

O principal intuito da aplicação da película, é conceder mais privacidade e segurança para quem está no interior do carro. Já que quem está do lado de fora, não consegue visualizar a parte interna, o que acaba inibindo algumas ações criminosas.

Já que o bandido não consegue identificar quem está dentro, pode ser que seja alguém armado, por exemplo. E quando o veículo está estacionado, não é possível visualizar se há itens de valor.

A película pode bloquear os raios UV

Há certos modelos da película, que são tão eficazes, que bloqueiam até 99% dos raios UV. O que oferece uma melhora até mesmo na saúde dos condutores, pois evita problemas dermatológicos. Ou seja, além de contribuir para a segurança, também protege de certas patologias.

Contudo, nem tudo é benéfico. Do mesmo modo que quem está fora não consegue ver o que há dentro, em certos momentos, a visibilidade de quem está dentro acaba sendo limitada, o que põe em risco a segurança dos ocupantes do veículo também.

Principalmente, nos casos onde há pouca luz devido ser noite ou se o clima estiver chuvoso. O que vai dificultar a visualização de pedestres e outros veículos, o que pode ocasionar acidentes.

Quais insulfilm são permitidos por lei?

De acordo com a lei, é necessário que o insulfilm tenha uma transparência de pelo menos 70%, lembrando que o percentual citado é válido para os vidros laterais e do para-brisa. Já nos demais vidros, a transparência é de 28%, pelo menos.

Então, apenas as películas G35 são permitidas, já as outras, a saber, as G20 e G5, caso os condutores usem, eles podem ser multados.

Por fim, também é importante ficar atento com as bolhas que podem ser formadas, já que isso é proibido. E pode acarretar em altas punições financeiras também.

