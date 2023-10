Segundo os rigorosos critérios do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), os contribuintes brasileiros podem sacar determinados valores em situações específicas ao longo do ano. Desta vez, a Caixa Econômica Federal anunciou que um grupo de beneficiários poderá sacar até R$ 6.220 do fundo. Veja mais informações sobre quem poderá resgatar o valor, logo abaixo.

Dia 19 termina o prazo para sacar até R$ 6.2 MIL da Caixa, referente ao FGTS. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

De olho no calendário

A Caixa Econômica Federal (CEF) anunciou a disponibilidade de saques no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) no valor de até R$ 6.220 para os titulares de contas que enfrentam situações de calamidade.

O prazo para resgatar esses recursos se encerra na próxima quinta-feira, dia 19. Continue a leitura, logo a seguir, e saiba quais cidades foram selecionadas para receber o auxílio e quais os requisitos para resgatarem o valor.

Entendendo o saque-calamidade

Conforme o próprio nome sugere, essa modalidade de saque do FGTS é destinada aos titulares que se encontram em situações de vulnerabilidade decorrentes de calamidades públicas, como enchentes e inundações.

Quando uma cidade é oficialmente declarada em estado de calamidade, a Caixa Econômica autoriza o saque desse montante do FGTS.

Quais cidades podem realizar o saque?

No momento, apenas três cidades estão incluídas na lista de municípios em estado de calamidade com prazo para solicitação de saque do FGTS até o dia 19. Catende, localizada em Pernambuco, e duas cidades do Rio Grande do Sul, Sede Nova e Sobradinho, fazem parte desse grupo.

É importante ressaltar que os recursos só são disponibilizados quando a declaração de situação de emergência ou estado de calamidade pública é formalizada através de um decreto emitido pelo governo estadual, municipal ou federal.

Esse decreto deve ser publicado em até 30 dias, contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao evento de desastre natural e precisa ser oficialmente reconhecido por meio de uma portaria emitida pelo Ministro de Estado da Integração Nacional.

Como solicitar o Saque-Calamidade?

Para realizar o saque-calamidade, é necessário utilizar o aplicativo FGTS, disponível para dispositivos Android e iOS. O procedimento começa com o login na plataforma, seguido pela seleção da opção “Meus Saques”.

Na sequência, o usuário deve escolher “Outras Situações de Saque” e selecionar “Calamidade Pública”. É nesse momento que os dados bancários da conta de destino devem ser informados.

Por fim, a solicitação é concluída ao enviar os documentos exigidos. Após a análise da instituição federal, o valor estará disponível na conta do titular.

O prazo é curto, e os interessados devem agir rapidamente para garantir o saque do FGTS em situações de calamidade. Certifique-se de que sua cidade está na lista e siga as etapas fornecidas pela Caixa Econômica Federal para acessar esses recursos financeiros que podem ser fundamentais em momentos difíceis.

