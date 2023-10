Governo deve lançar app para BLOQUEAR celular roubado; confira

Com o intuito de diminuir expressivamente o índice de roubo de celulares no país, o governo federal revelou, recentemente, através do Ministério da Justiça e Segurança Pública que está prestes a lançar o aplicativo destinado a bloquear aparelhos móveis em casos de furto ou roubo. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba mais detalhes sobre como a plataforma funcionará.

Governo deve lançar aplicativo para bloquear celulares roubados. — Foto: Reprodução / Pexels

Protegido pelo governo

O Ministério da Justiça e Segurança Pública está prestes a lançar o aplicativo para smartphones batizado de “Celular Seguro”, uma plataforma destinada a bloquear aparelhos móveis em casos de furto ou roubo.

A informação, inicialmente divulgada pela Folha de S.Paulo, também foi confirmada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) ao Olhar Digital. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda mais detalhes sobre o desenvolvimento do aplicativo.

Leia mais: Dá para pedir pelo celular: 2ª via do cartão do CPF

O que se sabe sobre o app Celular Seguro?

Em comunicado enviado ao Olhar Digital, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) revelou que está trabalhando em conjunto com a Anatel e o Ministério da Justiça e Segurança Pública para a integração dos bancos nesta iniciativa governamental.

Segundo a nota enviada ao site, o objetivo do aplicativo Celular Seguro é permitir que os usuários cadastrem antecipadamente o número de seus celulares e o de uma pessoa de confiança.

Isso proporcionará maior agilidade nas comunicações no caso de roubo do dispositivo. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, informações mais detalhadas devem ser divulgadas em breve.

O procedimento de cadastro será efetuado por meio do aplicativo ou do site, com autenticação via ambiente Gov.br, do governo federal.

Bloqueio feito de forma rápida e eficiente

Segundo o secretário-executivo da pasta, Ricardo Cappelli, a inclusão de contatos de confiança agiliza o bloqueio do aparelho, uma vez que o usuário não precisará entrar em contato com bancos e operadoras para esse fim.

De acordo com Cappelli, o objetivo principal do bloqueio através do app é evitar que assaltantes tenham acesso a aplicativos bancários e informações pessoais, protegendo, assim, a integridade dos dados dos usuários.

Governo planeja parceria de peso para aumentar segurança

Cappelli também revelou que estão em andamento negociações com gigantes da tecnologia, como Google e Meta, para possibilitar o bloqueio do sistema operacional Android e das redes sociais.

Segundo o secretário, essa novidade tem o potencial de significativamente reduzir os índices de roubos de celulares no país, sem recorrer a confrontos ou violência.

Ele explicou que essa medida desencoraja os roubos, visto que uma vez que os ladrões não terão mais acesso aos aplicativos, os aparelhos acabarão perdendo seu valor para os criminosos, chegando a valer apenas R$ 10.

De acordo com o secretário, caso o Google aceite se envolver no projeto, será possível até mesmo apagar o sistema operacional Android, transformando o celular em um simples pedaço de metal.

*Com informações da Folha de São Paulo e Olhar Digital.

Leia também: Teve o celular ROUBADO? Aprenda como bloquear o WhatsApp