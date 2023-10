Ferramenta “secreta” do Nubank pode trazer alívio aos clientes

O Nubank, banco digital conhecido por seu compromisso com a segurança financeira de seus clientes, apresenta mais uma inovação: o Modo Secreto, uma ferramenta para resguardar seu dinheiro de possíveis ameaças. Mas como esta funcionalidade opera, na prática?

O Nubank vem se destacando por seu constante apoio na proteção do patrimônio dos usuários, e esta novidade é mais uma para a lista. O banco digital agora oferece um recurso secreto que visa proteger seus fundos e evitar possíveis perdas.

A seguir, continue lendo e confira informações detalhadas sobre como ativar esse recurso, juntamente com orientações sobre como solicitar seu cartão de crédito Nubank, caso ainda não seja um cliente.

Modo Rua: camada extra de segurança do Nubank

O Modo Rua é uma camada extra de proteção oferecida aos clientes do Nubank. A funcionalidade é ideal para resguardar seu dinheiro e conta bancária ao sair de casa, evitando problemas ainda maiores em situações de roubo ou furto de celular .

Ativar esta função é simples e rápido. Basta abrir o aplicativo do banco, acessar seu perfil tocando em sua foto ou nome, escolher a opção Modo Rua e definir um limite para transações fora das redes Wi-Fi cadastradas. Recomenda-se escolher um valor equilibrado, geralmente algo em torno de R$200.

Em seguida, cadastre as redes Wi-Fi que você normalmente usa, como a sua própria casa e locais que frequenta, como trabalho, Universidades e a residências de familiares. Conclua o processo com um reconhecimento facial em ambiente bem iluminado. Desta forma. sua conta e dinheiro estarão protegidos.

Quando estiver fora ou desconectado das redes Wi-Fi cadastradas, poderá usar apenas o limite de transações selecionado.

Caso deseje gastar mais, será necessário realizar outro reconhecimento facial para garantir sua segurança.

Aproveite esta inovação para garantir vantagens e segurança adicionais. Mantenha-se informado sobre todas as novidades do Nubank e acesse o aplicativo para ativar o Modo Rua.

Como solicitar seu cartão

Mais informações podem ser encontradas no blog oficial do banco digital.

Nubank Lar Seguro: veja como funciona novidade da fintech

A instituição financeira está avançando ainda mais no mercado de seguros com o lançamento do Nubank Lar Seguro, em parceria com a Chubb Seguros.

O Nubank Lar Seguro é um serviço de seguro residencial projetado para fornecer assistência financeira e suporte em situações de emergência em sua residência, disponível 24 horas por dia, sempre que você precisar.

Além de cobrir incidentes menores em casa, esta apólice oferece reembolsos em casos de roubo, furto, danos elétricos, incêndios e várias outras situações imprevistas.

A fintech tem como objetivo principal tornar o acesso ao mercado de seguros mais acessível e descomplicado. Com o novo seguro, os usuários têm a flexibilidade de personalizar as coberturas, de acordo com suas necessidades e orçamentos acessíveis.

Assistência 24 Horas para emergências

Em relação à cobertura, o seguro oferece acesso a uma ampla rede de serviços qualificados para lidar com as principais questões de manutenção doméstica, como vazamentos, reparos elétricos e serviços de chaveiro. Os clientes têm à disposição assistência 24 horas por dia, sete dias por semana.

A contratação está disponível tanto para proprietários quanto para inquilinos de residências contínuas. Você pode realizar a contratação diretamente pelo aplicativo do banco digital.

Para obter mais informações ou aderir a este serviço, acesse o aplicativo do banco digital, selecione a aba “planejamento” (ícone de cifrão), escolha a opção “Lar Seguro” e siga as instruções na tela.

