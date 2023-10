O revolucionário sistema de transferências instantâneas Pix, embora ágil e prático, não está livre de erros, e eventualmente um usuário pode enviar um valor específico a alguém por engano ou para o destinatário errado. O que pode ser feito nesses casos? O banco digital Nubank oferece uma solução providencial para que este tipo de erro seja revertido. Confira como fazer, logo abaixo.

Nubank: aprenda a recuperar o Pix errado pelo app. — Foto: Montagem / Reprodução

Transferência por engano

O Pix, um dos principais modelos de transferência de valores financeiros atualmente, surgiu nos últimos anos como uma alternativa aos métodos tradicionais, tais como a TED (Transferência Eletrônica Disponível) e o DOC (Documento de Ordem de Crédito).

No entanto, assim como nas demais modalidades, erros nos envios de valores podem ocorrer devido a equívocos na digitação dos dados do destinatário ou possíveis falhas no aplicativo que o usuário possa estar usando para realizar a transação financeira. Saiba mais detalhes sobre como resolver, a seguir.

Leia mais: Cancelamento de cartões Nubank acontece de forma automática? Veja os motivos

Nubank e o Pix incorreto

O Pix, atualmente, utiliza chaves, que podem ser o e-mail, número de telefone ou número de CPF (Cadastro de Pessoa Física) do beneficiário.

Isso levanta dúvidas entre os clientes de instituições financeiras sobre a possibilidade de resgatar um Pix enviado por engano. O Nubank, um dos principais bancos do país, com mais de 70 milhões de clientes, tem se empenhado em resolver esse tipo de problema.

Resgate de Pix incorreto no Nubank

Segundo informa o Banco Central, após a conclusão de uma operação de Pix, não é possível cancelá-la, exceto em casos de Pix agendados no Nubank.

Nesse cenário, o usuário tem a possibilidade de cancelar o agendamento até 24 horas antes da data programada para a transferência.

Alternativas para corrigir erros de Pix

Embora a reversão de um Pix feito por engano não seja simples, o Banco Central do Brasil (BCB) oferece a possibilidade de negociar o reembolso diretamente com o destinatário da transação indevida. Além disso, é possível entrar em contato com a instituição financeira para buscar uma solução através do diálogo.

Outra opção é o “Mecanismo Especial de Devolução do Pix”, que analisa a possibilidade de estorno em casos de fraudes ou falhas. Assim, é viável solicitar a devolução à instituição que recebeu a transação.

Erros acontecem

Em resumo, o Pix, embora ágil e prático, não está isento de erros, e a sua correção requer procedimentos específicos, envolvendo a cooperação entre remetente e destinatário, ou, em casos de falhas, a intervenção do Banco Central.

Desta forma, é fundamental ter cuidado na hora de inserir as informações do Pix para evitar possíveis equívocos.

Leia também: Alerta: golpe no Pix usar seu celular para desviar dinheiro