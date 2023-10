O Bolsa Família ainda é a principal fonte de renda de milhões de famílias brasileiras. Através do programa — é possível obter um valor fixo todos os meses entre R$ 600 e R$ 1 mil. Com o surgimento dos adicionais no programa — algumas famílias conseguem receber até quase 01 salário mínimo. Para este mês de outubro, há excelentes notícias referente aos bônus e adicionais do Bolsa Família.

Pagamentos e benefícios BÔNUS no Bolsa Família ainda em outubro | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Bolsa Família de outubro tem valor confirmado

O Bolsa Família deste mês de outubro teve o seu valor confirmado novamente. Para este mês será pago aos brasileiros de maneira fixa o montante de R$ 600. Haja vista que é o valor fixo, sem os adicionais.

Os beneficiários que aderiram ao consignado do Auxílio Brasil podem ter descontos em seus benefícios. Passando a receber somente R$ 450 sem contar com os adicionais.

O mês de outubro terá o adicional separado para algumas famílias. Trata-se do pagamento do Vale-Gás. O auxílio é pago para os brasileiros que vivem sob baixa renda. O intuito do Vale-Gás é auxiliar na compra do gás de cozinha.

Nem todos os beneficiários do Bolsa Família recebem o Vale-Gás e vice-versa. O benefício é pago todos os meses “pares”. Logo — neste mês de outubro o benefício será pago para os brasileiros que estão inscritos.

Lembrando que o Vale-Gás não exige cadastro. Todos os meses é realizada uma varredura nos cadastros do Governo Federal. Cujo intuito é auxiliar os brasileiros na compra do gás de cozinha.

Leia mais: Trabalhadores desta lista podem SACAR O FGTS em outubro

Estes adicionais foram confirmados

Alguns adicionais fixos já foram confirmados para o Bolsa Família deste mês de outubro. Trata-se do adicional para jovens, adolescentes e gestantes. Na qual inclusos no grupo familiar — hão de receber o adicional de R$ 50.

Estas parcelas são adicionadas automaticamente na conta dos beneficiários através do Caixa Tem. Entretanto, há outros adicionais que serão liberados para os beneficiários neste mês.

Adicional Primeira Infância: trata-se do adicional de R$ 150 por cada criança com idade entre zero e seis anos;

Adicional Complementar: trata-se da regra que autoriza o valor mínimo de R$ 600 para as famílias;

Adicional Renda de Cidadania: trata-se do adicional que realiza o complemento de R$ 142 per capita.

Portanto, são esses alguns dos adicionais já confirmados para o mês de outubro. Portanto, é válido ressaltar que os benefícios acima já foram confirmados e serão pagos com base no calendário de pagamentos do Bolsa Família.

Leia mais: Por que não recebi R$ 1.008 do Bolsa Família? Veja a lista de quem deu “sorte”