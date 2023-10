A conta de luz continua sendo a despesa mensal que mais preocupa o brasileiro em seu orçamento mensal e tal apreensão costuma se elevar em épocas mais quentes, como o verão impiedoso do país. No entanto, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) revelou, em comunicado recente, que a bandeira verde deve ser manter por bom tempo nas cobranças repassadas ao consumidor. Mas o que significam as bandeiras que influenciam o valor da energia elétrica? Entenda, em detalhes, logo abaixo.

Aviso: ANEEL revela como economizar na Conta de Luz ainda este ano. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Economia iluminada

A conta de luz é, sem sombra de dúvidas, uma das principais preocupações dos brasileiros nos dias atuais.

Dentre os boletos mensais que chegam, a fatura de energia elétrica se destaca como um dos itens que mais impactam o orçamento das famílias.

Contudo, uma notícia recente promete trazer alívio para muitos cidadãos que se veem às voltas com essa despesa: descontos na conta de luz estão a caminho. Veja mais detalhes a seguir.

A conta de luz e o impacto no orçamento familiar

Na última quarta-feira (4), Sandoval Feitosa, diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), divulgou uma excelente novidade. Ele anunciou que até o final deste ano, as contas de luz estarão sob a bandeira verde, o que representa uma perspectiva animadora.

A bandeira verde, de acordo com a ANEEL, significa que não haverá cobranças adicionais na conta de energia elétrica.

A seca na região Norte e suas implicações nas contas de luz

A garantia de que não haverá custos extras na fatura de luz em 2023 é particularmente relevante, tendo em vista as preocupações relacionadas à seca que impacta a região Norte do Brasil.

Essa região é lar de hidrelétricas cruciais para a geração de energia no país, e a falta de chuvas poderia acarretar em aumentos nos custos energéticos. Sandoval Feitosa, no entanto, assegura que as condições climáticas adversas não impactarão nas contas de luz deste ano.

A perspectiva otimista é respaldada pelo fato de que o período se apresenta mais úmido, e as chuvas já sinalizam ser mais frequentes nos meses vindouros.

O futuro das bandeiras tarifárias e a revisão da bandeira verde em 2024

Todavia, é importante ressaltar que, a partir de 2024, a manutenção da bandeira verde poderá passar por avaliações mais rigorosas.

Inicialmente, havia a expectativa de que essa classificação fosse sustentada nos próximos anos, tendo em vista a previsão de chuvas regulares. Contudo, diante da seca na região Norte, essa perspectiva pode ser reexaminada.

A decisão em relação a continuidade da bandeira verde em 2024 dependerá de uma análise aprofundada por parte dos especialistas da ANEEL. Eles levarão em consideração fatores como a disponibilidade de água nos reservatórios e as condições climáticas previstas.

Assim, os brasileiros devem torcer para que o próximo ano tenha muitas chuvas e que a bandeira verde se mantenha ativa, proporcionando alívio nas contas de luz.

Compreendendo as bandeiras tarifárias da ANEEL

Para compreender melhor o funcionamento das bandeiras tarifárias adotadas pela ANEEL, é necessário destacar que esses indicadores têm a finalidade de tornar mais transparente a compreensão de eventuais acréscimos nas faturas de energia elétrica.

A tão desejada bandeira verde indica que não haverá aumento nos valores a serem pagos, sinalizando que os reservatórios de água do país estão em boas condições para a produção de energia.

Bandeira amarela e vermelha; entenda os alertas

Entretanto, em situações menos favoráveis, a bandeira amarela é acionada, alertando que os níveis de água nos reservatórios estão começando a diminuir, resultando em uma cobrança adicional de R$ 2,989 a cada 100 kWh consumidos.

Em cenários mais críticos, a bandeira vermelha é implementada, e pode se subdividir em dois patamares. A bandeira vermelha, patamar 1, indica condições desfavoráveis nos reservatórios, resultando em uma taxa extra de R$ 6,500 a cada 100 kWh consumidos.

Quando a situação atinge um nível mais crítico, a ANEEL recorre à bandeira vermelha, patamar 2, elevando o custo da produção de energia e impondo um adicional de R$ 9,795 a cada 100 kWh consumidos.

