Governo alerta para redução de R$ 160 na parcela do Bolsa Família; entenda

O Bolsa Família é o maior programa social do governo federal, destinado aos cidadãos brasileiros em situação de vulnerabilidade social. Atualmente, atende mais de 20 milhões de pessoas em todo o país, com uma assistência financeira mínima de R$ 600.

No entanto, no mês de outubro, alguns beneficiários vão notar um desconto em seus pagamentos. Isso se deve aos empréstimos consignados que foram disponibilizados no período do extinto Auxílio Brasil, programa de benefício social que esteve em vigor entre 2021 e 2022. A seguir, continue lendo para obter mais informações e detalhes sobre estes descontos no valor do Bolsa Família.

Descontos no Bolsa Família de outubro: entenda

Em 2023, o Bolsa Família substituiu o Auxílio Brasil, mas os descontos ainda se refletem nos pagamentos daqueles beneficiários que contrataram empréstimos consignados.

Beneficiários do Bolsa Família com descontos na parcela de outubro receberão o pagamento nos últimos dez dias úteis do mês. A distribuição dos recursos é realizada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), por meio da Caixa Econômica Federal.

Valor dos descontos na parcela de outubro

Os descontos podem chegar a até R$ 160 no valor total do benefício. No entanto, alguns beneficiários podem receber valores adicionais, dependendo da composição de suas famílias. Apesar do susto, estes descontos estão corretos.

Apesar destes descontos na parcela de outubro do Bolsa Família, alguns beneficiários vão receber valores adicionais. Estes montantes a mais fazem referência à existência do Benefício da Primeira Infância (BPI), que é concedido no valor de R$ 150 para famílias com crianças de até seis anos de idade, e o Benefício Variável Familiar (BVF), que é pago na quantia de R$ 50.

Os pagamentos seguem o calendário do NIS (Número de Inscrição Social). Confira abaixo as datas de pagamento.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em outubro, de acordo com o número final do NIS:

final 1: 18 de outubro

final 2: 19 de outubro

final 3: 20 de outubro

final 4: 23 de outubro

final 5: 24 de outubro

final 6: 25 de outubro

final 7: 26 de outubro

final 8: 27 de outubro

final 9: 30 de outubro

final 0: 31 de outubro

Auxílio Gás: veja valores de outubro

Muitos beneficiários que recebem o Auxílio Gás podem se questionar sobre quanto será pago neste mês. Essa indagação é completamente justificável, uma vez que o valor desse benefício social varia a cada pagamento, dependendo da média de preço do botijão de gás de 13 kg durante o período.

Com base na média nacional dos preços do botijão de gás dos últimos meses, o valor estimado para o auxílio gás em outubro é de R$ 110. Vale ressaltar que este valor pode apresentar variações de acordo com a região do país, dado que os preços divergem entre os estados.

Para garantir a justiça no cálculo do benefício, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) conduz pesquisas regulares para determinar essa média de preços.

Assim, o valor total do benefício reflete com maior precisão a realidade econômica e os desafios enfrentados pelos cidadãos em seu dia a dia.

Os repasses do auxílio gás seguem o calendário do Bolsa Família, com as datas estabelecidas com base no NIS (Número de Identificação Social) final do beneficiário.

