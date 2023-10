CadÚnico: veja sua posição na fila para benefícios do governo

O Cadastro Único, amplamente conhecido como CadÚnico, representa um sistema governamental que identifica e descreve famílias de baixa renda no Brasil.

Este sistema é fundamental para viabilizar a criação e administração de programas sociais que atendam às necessidades dessas famílias. Agora, você pode estar se perguntando: como posso verificar se meu cadastro foi aprovado? A seguir, continue lendo para conferir uma passo a passo sobre este tema e esclarecer todas as suas dúvidas.

CadÚnico: tire todas as suas dúvidas sobre o cadastro do governo./ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

CadÚnico: entenda como funciona

O Cadastro Único, ou CadÚnico, é um sistema de informações do governo federal do Brasil, que tem como objetivo principal identificar e caracterizar as famílias de baixa renda no país. O Cadastro Único coleta informações socioeconômicas e demográficas destas famílias cadastradas, permitindo ao governo compreender melhor a realidade destas famílias e, assim, criar e gerenciar programas sociais direcionados às suas necessidades específicas.

As informações coletadas neste cadastro incluem dados sobre a composição familiar, renda, escolaridade, situação de trabalho, entre outros aspectos relevantes. Com base nestes dados, o governo pode direcionar recursos e benefícios para as famílias que realmente necessitam, como Bolsa Família, BPC/LOAS, entre outros programas sociais.

O Cadastro Único desempenha um papel fundamental na promoção da inclusão social e na redução da desigualdade no Brasil, uma vez que permite a identificação e assistência às famílias em situação de vulnerabilidade econômica. Este cadastro é a base para que a assistência dos programas sociais chegue a quem realmente precisa.

Como descobrir o status do seu cadastro no CadÚnico?

Para saber se seu cadastro foi aprovado no Cadastro Único, você tem à disposição três opções:

Aplicativo Meu CadÚnico:

Você pode fazer o download do aplicativo Meu CadÚnico nas lojas de aplicativos para Android e iOS. Após a instalação, abra o aplicativo e insira seu CPF e senha. Em seguida, clique em “Consultar dados”.

Site do CadÚnico:

A plataforma online também possibilita a verificação do status do seu cadastro. Acesse o site https://cadunico.dataprev.gov.br/, insira seu CPF e senha, e selecione a opção “Consultar dados”.



Central de Atendimento do CadÚnico:

A Central de Atendimento do CadÚnico está disponível de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, pelo telefone 0800 707 2003.

Compreenda os status do cadastro:

Ao verificar o status do seu cadastro, você receberá uma mensagem que indicará se ele foi aprovado ou não. Eis o que cada status significa:

Aprovado: Seu cadastro foi aprovado, e você está apto a participar de programas sociais;





Em análise: Seu cadastro está passando por análise;





Seu cadastro está passando por análise; Reprovado: Seu cadastro foi reprovado.

O que fazer se o Cadastro estiver com status “reprovado”

Caso seu cadastro seja reprovado, você receberá uma mensagem explicando o motivo do reenquadramento. Para buscar a reabilitação do seu cadastro, é necessário verificar os documentos e informações que foram fornecidos. Se algum documento estiver incompleto ou incorreto, é necessário corrigi-lo e submetê-lo novamente.

Determinar se seu cadastro foi aprovado no Cadastro Único é o primeiro passo para ter acesso aos programas sociais do governo, como o Bolsa Família. Se você já realizou seu cadastro, verifique o status utilizando um dos métodos disponibilizados acima.

