Golpe do BOLETO FALSO: o que é e como não cair nele

Segundo estudo recente divulgado pela Serasa Experian, mais de metade das tentativas de fraude (51,5%) registradas em junho de 2023 tiveram como alvo o setor de “Bancos e Cartões”. Dentre elas essa o golpe do boleto falso. Apesar de já ser conhecido há algum tempo, a tática criminosa segue em ascensão no pais. Siga a leitura abaixo, e aprenda como identificar e se proteger.

Entenda o que é o golpe do falso boleto e como não cair nele. — Foto: Reprodução / Freepik

O golpe da vez

O problema do golpe do boleto falso é uma questão de extrema gravidade no Brasil, assim como em todo o mundo. A tática desonesta empregada por criminosos tem causado sérios prejuízos aos consumidores, e o aumento na incidência desse tipo de fraude em boletos bancários no Brasil é alarmante. Continue a leitura, logo abaixo, e aprenda como você, consumidor, pode identificar e se proteger contra esses golpes. Leia mais: INSS: 2 novos golpes na praça podem depenar sua conta

Golpe por boleto dispara no Brasil

Um estudo recente realizado pela Serasa Experian revelou que mais de metade das tentativas de fraude (51,5%) registradas em junho tiveram como alvo o setor de “Bancos e Cartões”. Em média, uma nova tentativa de fraude é detectada a cada 6,6 segundos.

No mês de julho, o Brasil registrou mais de 785 mil tentativas de fraude, representando um aumento de 3,4% em relação ao mês anterior. Após “Bancos e Cartões,” os setores mais impactados foram “Serviços” (27,8%), seguido por “Financeiras” (15,8%), “Varejo” (3,6%) e “Telefonia” (1,4%).

Conheça os principais golpes com boletos

A fraude em boletos pode se manifestar de várias maneiras, sendo as mais comuns:

Boletos falsificados: Nesse tipo de golpe, os criminosos emitem boletos falsos e os enviam às vítimas, geralmente por e-mail ou mensagem de texto. Apesar de aparentarem ser legítimos, esses boletos contêm informações falsas.



Nesse tipo de golpe, os criminosos emitem boletos falsos e os enviam às vítimas, geralmente por e-mail ou mensagem de texto. Apesar de aparentarem ser legítimos, esses boletos contêm informações falsas. Boletos adulterados: Trata-se de boletos reais que são modificados pelos criminosos para alterar o destinatário ou o valor do boleto.



Trata-se de boletos reais que são modificados pelos criminosos para alterar o destinatário ou o valor do boleto. Boletos duplicados: São boletos reais que já foram pagos, mas são alterados pelos criminosos e enviados novamente na tentativa de fazer a vítima efetuar um segundo pagamento.

Aprenda a se proteger

Para evitar cair em golpes de boletos, os consumidores precisam adotar medidas de segurança. A primeira delas é sempre verificar as informações do boleto, como o número do código de barras, o valor, o beneficiário e a confiabilidade do e-mail ou telefone que enviou o boleto.

Além disso, é fundamental utilizar o Internet Banking para gerar boletos ou efetuar pagamentos, e jamais compartilhar informações pessoais ou financeiras com desconhecidos.

Caí no golpe do boleto. O que fazer?

Em caso de suspeita ou identificação de fraude, é essencial tomar medidas imediatas. O primeiro passo é entrar em contato com o banco e informar o ocorrido.

Posteriormente, é imprescindível registrar um boletim de ocorrência junto às autoridades policiais. Além disso, comunicar a empresa que deveria receber o pagamento do boleto é uma etapa fundamental.

Diante dessas circunstâncias, é essencial estar ciente e tomar medidas preventivas para evitar cair em golpes de boletos. Lembre-se de que a segurança de seus dados financeiros é uma questão essencial que merece atenção constante.

Leia também: Como EVITAR golpe do Pix que começa com missão de R$ 20