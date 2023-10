Comprar celular usado sem cair em CILADAS! Sempre faça isso antes

Em um mundo em que a Tecnologia muda a cada instante pode ser difícil se manter atualizado com as últimas tendências, em função do alto custo de celulares modernos, notebooks de última geração, tablets, entre outros gadgets.

Uma forma de estar antenado com as últimas tendências tecnológicas sem precisa desembolsar grandes quantias de dinheiro é optar pela compra de produtos usados. Esta opção pode ser segura, se você seguir alguns passos antes de finalizar a compra do dispositivo usado. A seguir, continue lendo e veja dicas para fazer uma ótima compra.

Vai comprar um celular usado? Veja dicas valiosas. / Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Vai comprar um celular usado? Consulte o IMEI do aparelho

Antes de adquirir um celular usado, é essencial realizar algumas etapas para evitar possíveis inconvenientes e garantir uma experiência tranquila com seu novo smartphone. Verificar a situação do dispositivo, antes da efetuar a transação comercial, é o primeiro passo essencial para não cair em cilada.

Comece anotando o número IMEI, que equivale ao “RG” do celular e pode ser obtido discando *#06# no teclado. Geralmente, ele consiste em 15 dígitos. Em seguida, faça uma pesquisa no Google utilizando o termo “Anatel Celular Legal”. Você será redirecionado para uma página onde poderá verificar a situação do aparelho.

Neste site, você encontrará informações abrangentes sobre o celular, como seu status de bloqueio, se foi reportado como roubado ou se está em conformidade com as regulamentações. Esta verificação se baseia no banco de dados da Anatel, que registra todos os dispositivos homologados em conformidade com a lei, proporcionando confiabilidade quanto à procedência do celular que você está prestes a comprar.

Anatel fornece orientações valiosas

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) esclarece que celulares com suporte para mais de um chip SIM de operadora possuem um número IMEI exclusivo para cada chip. Portanto, é crucial realizar a verificação com ambos os códigos gerados para garantir uma avaliação completa. O link para realizar essa consulta está disponível em https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/celular-legal.

Ao verificar o celular, se estiver tudo em ordem, você receberá a mensagem “até o momento o IMEI informado não possui restrições de uso”. Se ele não estiver homologado, verá a mensagem “o IMEI possui restrições de uso”.

Documentação deve ser consultada

É fundamental verificar a documentação do aparelho, incluindo a nota fiscal da compra, que deve conter informações sobre o vendedor, data e valor da transação. Certifique-se também de que o celular ainda esteja coberto pela garantia e se o vendedor está disposto a transferir esta garantia para você. Estas precauções são vitais para evitar problemas futuros e assegurar sua compra.

Caso se depare com um celular irregular após a compra, não se preocupe. O Código de Defesa do Consumidor (CDC – Lei nº 8.078/1990) protege seus direitos, desde que você possua a nota fiscal e o termo de garantia. Infelizmente, sem a nota fiscal, as chances de ressarcimento são reduzidas e a devolução pode se tornar mais complexa.

Acione a garantia

Em caso de qualquer problema ou defeito não informado pelo vendedor ao adquirir um celular usado, é importante acionar a garantia. Entre em contato com o vendedor e explique a situação. Se estiver dentro do prazo de garantia estabelecido, o vendedor tem a responsabilidade de cobrir os custos de reparo, substituição do aparelho ou devolução do valor pago. Alguns dispositivos adquiridos sem nota fiscal podem ser devolvidos em até 7 dias, de acordo com o CDC.

Verificação da procedência do celular, exigência da nota fiscal e do termo de garantia, acionamento da garantia, em caso de problemas, não mencionados pelo vendedor e busca de auxílio jurídico são medidas adicionais para proteger seus direitos como consumidor e resolver eventuais questões de forma eficaz. Consulte o Procon de sua cidade e, se necessário, conte com um advogado especializado em direito do consumidor para orientação mais detalhada.

*Com informações do Portal Pronatec

