Caixa vai pagar R$ 15 MIL para todos os CPFs desta lista; confira

Receber dinheiro de forma inesperada pode resolver a vida muita gente… Seja para quitar dívidas, realizar um sonho de consumo ou incorporar no orçamento mensal, sem dúvida, ver R$15 mil caindo na conta ajudaria muito nas despesas.

A Caixa Econômica Federal vai efetuar um pagamento de R$15 mil reais, em função de uma situação fora do comum. A lista de CPFs contemplados com estes valores já foi divulgada. Será que você vai receber o valor n a sua conta? Continue lendo para entender do que se trata este pagamento da Caixa.

Caixa faz pagamento de R$15 mil

Este desdobramento tem origem em um incidente ocorrido em 2022, quando uma grande quantidade de dados pessoais foram vazados, afetando milhões de brasileiros, registrados no programa Auxílio Brasil.

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), estas informações pessoais foram indevidamente compartilhadas com correspondentes bancários, que as utilizaram para oferecer empréstimos e serviços financeiros, prejudicando e causando danos morais a estas pessoas.

De acordo com dados do Portal Pronatec, em função deste vazamento de dados, e do prejuízo causado, cerca de 4 milhões de famílias brasileiras podem ter direito a uma indenização de até R$ 15 mil. Vale ressaltar que esta indenização está restrita a quem já que fazia parte do programa no ano de 2022, quando aconteceu o vazamento das informações e o consequente uso indevido destes dados.

Decisão da 1ª Vara de São Paulo determina o pagamento

A 1ª Vara de São Paulo foi responsável por emitir a decisão, determinando que a Caixa Econômica Federal foi responsável pelo vazamento dos dados pessoais dos inscritos no Auxílio Brasil, afetando a vida daqueles que foram prejudicados por esta divulgação inadequada.

Se você foi afetado por este acontecimento, é necessário acompanhar a divulgação da lista com os nomes das pessoas afetadas pelo vazamento de dados, que poderão receber a indenização do governo. Em breve, você saberá se terá direito a receber esta quantia substancial.

Em entrevista, a Procuradora da República, Karen Louise Jeanette Kahn, ressaltou que estes dados violados estão presentes nos registros e bancos de dados de diversas instituições, assim como nas mãos de terceiros, que podem facilmente fazer uso indevido e fraudulento dessas informações.

Caixa Tem: Pix de até R$3 mil

Na última quinta-feira (04), o Caixa Tem anunciou um novo pagamento, oferecendo a possibilidade de realizar transações Pix de até R$ 3 mil para um grande número de brasileiros. Vale ressaltar que somente trabalhadores com carteira assinada têm direito a receber estes valores no Caixa Tem, uma vez que o Pix de R$ 3 mil está disponível para aqueles que possuem saldo na conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Desenvolvido pela Caixa Econômica Federal, o Caixa Tem é uma plataforma digital disponibiliza serviços bancários e sociais de forma descomplicada e acessível a beneficiários de programas governamentais, como o Bolsa Família e o Auxílio Emergencial. Através do aplicativo, os usuários têm a capacidade de efetuar várias operações financeiras, agilizando a vida daqueles que necessitam dos benefícios com urgência.

Valores fazem referência ao saque-aniversário

De acordo com informações do portal FDR, estes recursos são liberados por meio do saque-aniversário do FGTS, permitindo a retirada de até 50% do saldo disponível nas contas ativas e inativas do fundo. O Pix resultante deste saque especial segue um cronograma predefinido, que se inicia no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador e se estende pelos dois meses subsequentes.

Desta forma, essa modalidade de saque está disponível para os nascidos em outubro, e o período de elegibilidade continuará pelos próximos dois meses, encerrando-se em 29 de dezembro deste ano.

