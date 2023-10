As moedas de 05 e 10 centavos são umas das mais rejeitadas pelos brasileiros. Não é raro ver alguém dando algumas delas para qualquer pessoa — a fim de se livrar. Entretanto, algumas moedas de 10 centavos podem representar verdadeiras fortunas para os seus donos. Por mais que o valor estampado na face de suas moedas seja de apenas R$ 0,10 centavos — o seu valor embutido pode ser muito maior.

Basta ter este 10 CENTAVOS na carteira para sorrir de orelha a orelha | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Estas moedas valem muito dinheiro

Logo abaixo será descrito algumas moedas raras que valem muito dinheiro. Esses itens são raros e seu valor se dar não em razão do número estampado em sua face — mas de outros aspectos técnicos presentes em sua história.

Algumas moedas são raras em razão de seu cunho, que acabou causando algum defeito. Por ser poucas peças, algumas são queimadas e a minoria acaba passando despercebida. Essas poucas peças que passam são passadas de mão e mão e se tornam raras pela sua exclusividade.

Outras ganham tamanha raridade em razão do período de sua fabricação. Bem como as moedas que foram fabricadas durante a transição para o Real. Portanto, há algumas moedas de 10 centavos que podem valer verdadeiras fortunas.

Você pode ter um tesouro em sua carteira

Portanto, os brasileiros que possuem esses itens em suas carteiras podem comemorar. Haja vista que se trata de moedas raras e cujo o seu valor ultrapassa o que está estampado em suas faces.

Moeda de 2002: uma das moedas mais raras de 10 centavos é uma moeda que foi fabricada no ano de 2022. Na qual de acordo com especialistas é um dos modelos mais raros. A moeda é considerada uma das mais preciosas porque possuem a efígie de Dom Pedro I — e no lado do numeração o número 10 e a datação de 2002. Caso seja encontrada em bom estado de conservação, pode valer mais de R$ 200.

Moeda de 2000: é uma das moedas que também são raras. De acordo com informações do Banco Central — foram produzidas cerca de 270 milhões de unidades e entregues naquele ano. Estando em perfeito estado, pode ser vendido por até R$ 250.

Moeda de 1999; é uma das moedas que podem valer muito dinheiro. Em contraste com a anterior, essa moeda teve uma pequena amostragem. Sendo produzida somente 9,6 milhões de unidades. Caso esteja bem conservada pode ser vendida a mais de R$ 500.

Portanto, são alguns itens valiosos e que podem ser vendidos por valores extraordinários. É importante ficar atento quanto aos detalhes referentes à fabricação desses itens e o porquê dos seus valores astronômicos.

