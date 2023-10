Celular com pregos ASSUSTA, mas protege motoristas de apps; entenda

Uma passageira que fazia uma viagem com um motorista de aplicativo compartilhou uma história inusitada após uma corrida para a Zona Oeste de São Paulo, na última terça-feira (3), ao mostrar como o profissional protegia seu celular contra roubos. Continue a leitura e saiba mais detalhes sobre o inusitado fato.

Motorista de aplicativo protege celular contra roubos usando capa feita de pregos, e imagem viraliza. | Foto: Reprodução

Criatividade à prova de roubo

Se você já ouviu a frase “o Brasil não é para amadores”, certamente vai concordar com seu significado ao conhecer esta história.

Uma passageira de um aplicativo de transporte compartilhou uma história surpreendente após uma corrida para a Zona Oeste de São Paulo, na última terça-feira (3). Continue a leitura e saiba mais detalhes sobre o inusitado fato.

Leia mais: Como os ladrões podem se beneficiar destas novidades dos carros?

Celular com capa de pregos viraliza na internet

A passageira, que preferiu não se identificar, relatou que o motorista improvisou uma capa de celular com pregos durante a viagem como medida de segurança contra assaltos. A história ganhou destaque nas redes sociais e rapidamente viralizou.

Durante a viagem, a passageira e o motorista conversaram sobre a crescente sensação de insegurança na capital paulista.

Foi então que o motorista revelou sua solução inusitada para proteger seu aparelho. Ele criou uma capa com pregos, tornando mais difícil para alguém tentar pegar seu celular durante um possível assalto. Confira na imagem, logo abaixo, divulgada pela própria passageira, nas redes sociais.

Índice de crimes em SP são preocupantes

Os números de roubos e furtos de celulares em São Paulo no ano de 2022 são alarmantes, com mais de 200 mil ocorrências registradas, representando um caso a cada três minutos, em média. Isso marca um aumento significativo em relação a 2021, quando foram registradas 179 mil ocorrências.

De acordo com base nos dados de boletins de ocorrência disponíveis no site de Transparência da Secretaria de Segurança Pública (SSP) do estado, os distritos policiais dos Campos Elíseos e Sé lideram o ranking do maior número de registros na região central da cidade, com 11,4 mil e 10,2 mil ocorrências, respectivamente.

Famosa avenida da capital lidera em furto de celulares

A Avenida Paulista foi identificada como a via menos segura para os proprietários de celulares, com 5,3 mil registros de roubo ou furto no ano, quase o dobro da segunda colocada, a Avenida do Estado, com 2,9 mil casos.

Outro dado alarmante é que 3 a cada 10 casos ocorrem durante o período noturno, aumentando a preocupação dos paulistanos em relação à segurança de seus dispositivos móveis.

Esses números evidenciam a necessidade urgente de ações para combater esse tipo de crime e garantir a segurança dos cidadãos na maior cidade do Brasil.

*Com informações do g1.

Leia também: Motorista de app pode cobrar para usar ar-condicionado? Nova polêmica