Bloqueios no Discord começam a ASSUSTAR usuários; veja o que aconteceu

Na manhã da última sexta-feira (29), vários usuários do aplicativo Discord usaram outras redes sociais para relatarem um mesmo problema enfrentado por todos, onde aparecia que suas contas estavam bloqueadas. O bug já foi reconhecido pelos desenvolvedores e está sob investigação, sem previsão de resolução. Continue a leitura, a seguir, para entender melhor o caso.

Vários usuários do aplicativo Discord usaram outras redes sociais para relatarem um mesmo problema enfrentado por todos, onde aparecia que suas contas estavam bloqueadas. | Foto: Divulgação

Susto nas redes

Muitos usuários que tentaram utilizar o Discord na manhã da última sexta-feira (29) encontraram uma mensagem de erro informando que suas contas foram bloqueadas.

Essa situação é resultado de um problema no aplicativo, que já foi reconhecido pelos desenvolvedores e está sob investigação, sem previsão de resolução. Continue a leitura, logo abaixo, para entender melhor o caso.

Leia mais: Rede social encerrará app famoso entre os usuários

Falha nas APIs do Discord

Relatos de usuários indicam que o incidente começou durante a madrugada e continuou se acumulando ao longo da manhã, principalmente através dos sites Down Detector e X (antigo Twitter). Isso afetou muitos trabalhadores que dependem do Discord em suas atividades diárias. O serviço atribui a causa principal do problema a uma falha nas APIs.

O Discord emitiu uma declaração oficial, afirmando: “Estamos cientes de um problema que está impedindo os usuários de acessarem o aplicativo. Nossa equipe está investigando o ocorrido! Consulte nossa página de status para obter atualizações.”

Solução alternativa ao Discord

Para uma solução temporária, os usuários podem acessar o serviço através do aplicativo para dispositivos móveis ou sua versão web.

Além disso, em alguns casos, a atualização ou reinstalação do aplicativo também pode resolver o problema. No entanto, a orientação oficial é que os usuários aguardem a completa restauração dos sistemas.

Possível impacto da Cloudflare

Além disso, vale mencionar que o Discord não parece ser o único aplicativo afetado por problemas semelhantes na manhã da sexta-feira.

Isso se deve ao fato de que o serviço de hospedagem e direcionamento Cloudflare também está enfrentando problemas, com uma manutenção programada sendo apontada como a principal causa das falhas e lentidões em alguns dos principais sites e aplicativos da internet.

O comunicado oficial da Cloudflare não menciona indisponibilidade, mas indica que redirecionamentos podem ocorrer devido a uma manutenção programada em curso desde as 3h30 da manhã da sexta-feira. Neste momento, vários pontos de infraestrutura que atendem ao Brasil estão sendo afetados, com o tráfego sendo direcionado para outros dispositivos da empresa.

De acordo com o site Downdetector, apesar de a manutenção programada ter começado na madrugada, os relatos de problemas de acesso começaram a surgir a partir das 7h, no horário de Brasília. Assim como no caso do Discord, a recomendação é que os usuários aguardem a normalização do sistema.

Leia também: Hackers decidem criar redes sociais focadas no “BEM”; como funciona?