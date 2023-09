TRISTE notícia para pessoas que moram sozinhas e precisam de gás de cozinha

Seguindo regras nos mesmos moldes que o programa Bolsa Família, em setembro, o Auxílio-Gás volta em outubro, porém, com novos requisitos, que impõe restrições aos municípios quanto à inclusão de pessoas que vivem sozinhas além dos limites demográficos estabelecidos. Continue a leitura, a seguir, e entenda mais detalhes sobre a alteração.

Benefício para poucos

Uma nova medida foi estabelecida, limitando a 16% o número de arranjos unipessoais nos municípios na folha de pagamento do Programa Auxílio Gás.

Essa regra segue o mesmo padrão aplicado ao Bolsa Família em setembro. A medida impõe restrições aos municípios quanto à inclusão de indivíduos que vivem sozinhos (arranjos unipessoais) além dos limites demográficos estabelecidos. Continue a leitura, a seguir, e entenda mais detalhes sobre a alteração.

Unipessoais no limite

A nova regra tem como objetivo garantir que as famílias mais necessitadas continuem ingressando e recebendo o benefício do auxílio gás, evitando concessões inapropriadas.

Segundo a nova Portaria nº 921, se o percentual de domicílios unipessoais recebendo o auxílio gás no município for igual ou superior a 16% do total de famílias beneficiárias, não serão incluídas novas famílias unipessoais no programa até que a cobertura esteja adequada. Isso visa a garantir que quem realmente precisa tenha mais acesso ao benefício.

Impactos já refletidos em outubro

A nova diretriz para o programa auxílio gás começa a afetar a folha de pagamentos de outubro para todos os municípios que alcançaram ou ultrapassaram o limite de 16% do total de famílias beneficiárias do auxílio gás a partir de setembro.

Esse limite não impede que os grupos mais vulneráveis participem do programa. Isso inclui pessoas em situação de rua, indígenas, quilombolas, catadores de material reciclável e indivíduos libertos de condições análogas à escravidão. A regra também não impede o cadastramento de famílias unipessoais para acesso ao auxílio gás. Ela apenas estabelece um teto para a admissão no programa.

A medida foi determinada com base na estatística oficial mais recente, mas a taxa será revisada e regionalizada. Estudos demográficos e dados estatísticos atualizados serão realizados para ajustar o limite de abrangência nacional à realidade das famílias residentes em cada município.

