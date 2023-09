AVISO: prefeituras visitarão ESTES inscritos no Bolsa Família hoje

Mesmo possuindo um registro de aproximadamente 20 milhões de beneficiários em todo o Brasil, o programa de transferência de renda Bolsa Família segue regras rigorosas, levando os órgãos competentes a conduzirem um verdadeiro pente fino em relação as informações repassadas pelos grupos familiares. Saiba, a seguir, mais detalhes sobre a visita inesperada do CRAS aos domicílios.

É hora da visita

Muitas famílias beneficiárias do programa Bolsa Família podem receber a visita dos agentes do Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) ainda neste mês de setembro.

Apesar de atender a mais de 20 milhões de beneficiários em todo o Brasil, o programa de transferência de renda segue regras rigorosas, levando os órgãos competentes a conduzirem investigações sobre os beneficiários. Continue lendo, logo abaixo, e saiba mais detalhes sobre a visita inesperada.

Última semana de pagamentos de setembro

Os repasses do Bolsa Família, efetuados mensalmente pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), estão na reta final deste mês de setembro, uma vez que os depósitos ocorrem nos dez últimos dias úteis de cada mês. Entretanto, os pagamentos continuarão no mês de outubro, a partir do dia 18.

Por que estão visitando os beneficiários?

Visando a atualização do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), o CRAS está programando visitas domiciliares para diversos beneficiários durante o mês de outubro. Contudo, essas visitas serão realizadas especialmente em áreas mais remotas, onde os beneficiários enfrentam dificuldades para se deslocar até um posto do CRAS em seu município.

É importante mencionar que em muitos lares, essas visitas podem não ocorrer devido à falta de funcionários disponíveis, uma vez que as prefeituras são responsáveis pela gestão dos CRAS.

O Bolsa Família é pago com um valor mínimo de R$ 600, de acordo com o Número de Inscrição Social (NIS) de cada beneficiário. A seguir, confira a tabela com a relação das datas de pagamentos do benefício para o próximo mês.

Cronograma de repasses de outubro

Abaixo, segue o calendário de pagamento do Bolsa Família para o mês de outubro:

