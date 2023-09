Canal do WhatsApp: passo a passo para criar um

Um novo recurso disponibilizado gradualmente pela Meta tem deixado os mais fiéis usuários ansiosos para experimentar a ferramenta: os Canais do WhatsApp. Apresentando uma nova forma de compartilhar informações, o recurso garante, ainda, a manutenção da privacidade e segurança dos usuários. À medida que se torna disponível para um maior número de pessoas, é esperado que se torne uma ferramenta valiosa para comunicação e engajamento. Continue a leitura para saber mais detalhes sobre a nova função implementada no aplicativo.

Saiba mais detalhes sobre a nova função Canais, do WhatsApp. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

De olho no canal

O WhatsApp, aplicativo líder mundial em mensagens instantâneas, introduziu em setembro uma nova funcionalidade chamada “Canais”. Esta ferramenta inovadora permite que empresas e usuários compartilhem informações com o público ou com um grupo privado de familiares e amigos.

O mais notável é que tudo isso pode ser feito sem a necessidade de compartilhar o número de telefone. Continue a leitura, logo abaixo, e conheça melhor a mais nova ferramenta da plataforma da Meta.

Leia mais: NOVA barra do WhatsApp chama atenção de desenvolvedores; veja o que é

Uma nova forma de compartilhar informações

Os Canais foram projetados para possibilitar transmissões unidirecionais. Isso significa que os administradores do canal podem compartilhar textos, fotos, vídeos, figurinhas e até enquetes, enquanto mantêm suas conversas diárias separadas.

A privacidade do usuário também é uma prioridade para o WhatsApp. Sendo assim, quando você usa os Canais, as informações pessoais dos administradores do canal, como número de telefone e foto de perfil, não são exibidas pelos seguidores. Da mesma forma, quem segue o canal não terá suas informações compartilhadas com ninguém. Isso torna os Canais uma maneira segura de acompanhar as novidades de seus canais favoritos.

Inicialmente, a opção de criar um Canal no WhatsApp estava disponível apenas para algumas empresas selecionadas. No entanto, a empresa está gradualmente expandindo esse recurso para todos os usuários.

Como criar um Canal no WhatsApp

Se você já tem a opção de criar um Canal disponível na sua conta, siga estas etapas simples:

Clique em “Atualizações” no canto superior da tela, ao lado de “Conversas”. Para usuários do iOS, essa opção pode ser encontrada na parte inferior da tela.



Role a tela para baixo até encontrar a seção “Canais”. Em seguida, clique no botão “+” e depois em “Criar canal”.



Leia as instruções sobre o uso da ferramenta e clique em “Aceitar e continuar”. Usuários do iOS devem clicar em “Continuar”.



Preencha os detalhes do Canal. Escolha um nome, adicione uma foto e escreva uma descrição para ajudar os usuários a encontrarem seu canal com mais facilidade. Finalmente, clique em “Criar canal”.



Pronto! Seu Canal do WhatsApp foi criado. Você agora pode compartilhar o link do seu Canal com quem quiser e começar a postar.



É importante lembrar que os Canais são públicos. Isso significa que qualquer pessoa pode encontrar seu Canal e visualizar as postagens dos últimos 30 dias (após esse período, o histórico é apagado). Os Canais não permitem comentários dos seguidores, apenas reações.

Disponibilidade limitada

No momento, a ferramenta não está disponível para todos os usuários e está sendo lançada gradualmente, portanto, se você ainda não vê a opção de criar um Canal, pode ser que ela ainda não está disponível para o seu número. Como mencionamos mais acima, inicialmente, os Canais estavam disponíveis apenas para algumas empresas. Recentemente, no entanto, o recurso foi disponibilizado para usuários individuais, embora ainda não esteja acessível para todos.

Leia também: 15 aparelhos perderão acesso ao WhatsApp em breve; veja quais