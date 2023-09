Até quando você pode pedir a Pensão por Morte do INSS? Veja os prazos

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) tem passado por uma série de transformações e ajustes significativos, particularmente no que tange a pensão por morte, um benefício crucial que tem sofrido diversas modificações. Um exame detalhado das novas regras, critérios de elegibilidade, e prazos de pedido, é imperativo para garantir uma compreensão clara e transparente dos direitos e responsabilidades dos beneficiários.

Pensão por Morte no INSS

As alterações nas políticas e regulamentações do INSS têm significativos impactos nos beneficiários, especialmente em termos de pensão por morte. Dependentes do falecido, agora, enfrentam um prazo de até 90 dias para registrar seus pedidos de pensão, enquanto menores de 16 anos têm um prazo alargado de até 180 dias. Mesmo após o vencimento desses prazos, ainda é possível solicitar o benefício, porém, os pagamentos são calculados a partir da data de entrada do requerimento.

Em casos específicos onde a morte é presumida, como quando uma pessoa é declarada como desaparecida, uma decisão judicial é requerida para liberação da pensão. Esse cenário destaca a ampliação da burocracia e dos procedimentos judiciais para obtenção de direitos essenciais.

É essencial reconhecer que a solicitação de pensão pode ser realizada por diversos meios, como telefone, internet ou através do aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS. Para informações e solicitações, os dependentes podem entrar em contato pelo telefone 135, acessar o site meu.inss.gov.br ou utilizar o aplicativo Meu INSS.

Em termos de pré-requisitos, a concessão da pensão é estritamente limitada aos casos em que o falecido era contribuinte do INSS na data da morte, significando que ele ou ela deveria estar contribuindo, aposentado ou em um período de graça, uma fase durante a qual o trabalhador mantém seus benefícios mesmo sem contribuir. Essa nuance legal reflete o escopo rigoroso e restritivo do regime atual, ressaltando a importância de uma contribuição consistente ao INSS.

Existem, ainda, critérios adicionais que precisam ser atendidos para a concessão de uma pensão vitalícia, entre eles, o falecido deve ter feito pelo menos 18 contribuições mensais à Previdência e o casamento ou união estável deve ter durado pelo menos dois anos. Cada um desses critérios enfatiza a meticulosidade com que o INSS avalia cada caso, buscando evitar fraudes e assegurando a integridade do sistema.

A duração do pagamento da pensão é influenciada por uma variedade de fatores, incluindo o tempo de contribuição do falecido, o período do casamento ou união estável e a idade do viúvo(a) na data do óbito. Esse complexo sistema de classificação tem como objetivo proporcionar uma distribuição equitativa de benefícios, ao mesmo tempo em que reconhece as diferentes circunstâncias de cada beneficiário.

Reforma da Previdência trouxe mudanças

Com a Reforma da Previdência de 2019, foram introduzidas novas regras para o cálculo do valor da pensão por morte, sendo que, dependendo das circunstâncias, o valor da pensão pode ser de 50% da aposentadoria mais 10% para cada dependente, limitado a 100%. Este meticuloso sistema de cálculo demonstra o comprometimento do INSS em garantir uma distribuição justa e equitativa dos recursos, priorizando aqueles que necessitam de maior suporte financeiro.

Todos esses detalhes reforçam a importância de uma compreensão profunda das regulamentações e procedimentos associados à pensão por morte do INSS. Cada nova regra e ajuste tem implicações significativas para os beneficiários, tornando essencial estar ciente e informado para garantir os direitos e benefícios devidos. O acesso a informações detalhadas e precisas é crucial e pode ser obtido através dos canais oficiais do INSS, assegurando que todos os beneficiários potenciais estejam plenamente cientes de seus direitos e responsabilidades neste contexto em constante evolução.

