Muitas pessoas acabam precisando ir no banheiro durante a noite. Segundo especialistas — quando esse número passa de 3 e com uma constância permanente, é a hora de buscar um médico a fim de entender quais são as causas disso. No geral — a pessoa evacua cerca de 8 vezes por dia, sendo uma ou duas no período da noite! Entenda quais são as causas disso e o porquê se trata de um mau sinal para à saúde.

Levantar para fazer xixi de madrugada pode ser MAU SINAL | Foto de Sanibell BV na Unsplash

Por que ir ao banheiro pela madrugada por ser algo ruim?

É importante verificar que as idas constantes ao banheiro pela madrugada é vista como algo prejudicial pelos médicos. É chamada de “noctúria” pelos especialistas. É uma condição que dá ao paciente uma vontade constante de urinar após a ausência da luz solar.

Essa condição acaba acontecendo com muito mais frequência entre adultos e idosos — mas pode acometer pessoas de qualquer idade, inclusive crianças. Sem contar um outro malefício que isso pode acarretar.

Haja vista que durante esses despertar noturno, o paciente acaba tendo o seu sono interrompido. Prejudicando a vida das pessoas e provocando efeitos colaterais ligados à falta de sono e distúrbios noturnos.

A causa dessa condição pode ser difícil de ser compreendida a princípio, não se tratando exatamente de algo fisiológico — mas psicológico. Isto é: ansiedade.

Mas há outras causas que também são bomuns — como apneia do sono, hipersplasia da próstata e diabete insipidus. Portanto — são causas relacionadas à vontade de ir ao banheiro com bastante frequência.

O recomendado é buscar o médico o mais rápido possível, a fim de saber a real causa dessas idas ao banheiro de maneira recorrente — de igual modo pelas madrugadas.

Leia mais: Moda PERIGOSA: virar garrafa em shows pode ter efeitos desastrosos

Afinal, o que pode ser feito para evitar?

Para evitar essa condição é importante estar sempre atento à saúde psicológica e física. Uma vez que é necessário realizar mudanças alimentares e no estilo de vida, a fim de evitar possíveis problemas.

É importante evitar o constante uso de remédios, lembrando que em alguns casos os remédios acabam se tornando um vício. Dependendo do motivo da condição, terapias podem ser uma boa solução. Entretanto, antes de tomar qualquer decisão — é importante realizar uma bateria de exames.

Caso não haja nenhuma patologia que possa justificar o porquê das constantes idas ao banheiro, o paciente deverá ser submetido a tratamentos alternativos que auxiliem no diagnóstico e tratamento da condição.

Sem contar das práticas saudáveis que devem ser feitas — evitar o consumo de líquidos antes de dormir e principalmente de bebidas com teor alcoólico. Todo cuidado é pouco.

Leia mais: Como resolver o esgotamento mental no trabalho? Dicas de especialista