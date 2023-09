JAMAIS misture estes remédios com comidas; entenda os riscos

A variedade de remédios disponíveis atualmente, seja no mercado brasileiro como no mundial, é inegavelmente gigantesca, cada um com seus próprios princípios ativos e funções específicas. Por isso, se torna importante conhecer o que se toma quando a questão envolver a interação medicamentosa com certos alimentos. Continue a leitura, a seguir, e saiba quais medicações não podem ser tomados em conjunto com certos alimentos.

Entenda quais remédios não podem ser misturados com comidas. | Foto: Reprodução

Mistura perigosa

Atualmente, há uma ampla variedade de medicamentos disponíveis no mercado, cada um com seus próprios princípios ativos e funções específicas. Por isso, se torna extremamente importante analisar minuciosamente o propósito de cada fórmula, especialmente as contraindicações listadas nas bulas, a fim de garantir o uso seguro desses produtos.

Dentro desta inspeção mais rigorosa, é válido e seguramente saudável conhecer quais são as combinações potencialmente perigosas entre alimentos e medicamentos comumente utilizados.

Continua a leitura, logo abaixo, para saber um pouco mais sobre algumas dessas interações que, devido à falta de informação, podem levar muitas pessoas a procurar atendimento médico de emergência.

Saiba as 3 combinações de alimento x remédio não recomendadas

1.Antibióticos e Produtos Lácteos

Alguns antibióticos, como a tetraciclina, contêm minerais que tendem a ser eliminados pelo organismo através das fezes. O cálcio presente nos produtos lácteos forma substâncias semelhantes que também são eliminadas pelo intestino, reduzindo a eficácia do antibiótico. Portanto, é aconselhável evitar produtos lácteos ao tomar esses medicamentos para garantir que o tratamento seja eficaz contra infecções urinárias e outras condições bacterianas.

2.Medicamentos para o colesterol e frutas cítricas

As estatinas, usadas para reduzir o colesterol e controlar a pressão arterial, podem ser afetadas negativamente pelo consumo de alimentos cítricos. Cardiologistas geralmente recomendam evitar frutas cítricas enquanto estiver em tratamento, permitindo o consumo de sucos ácidos algumas horas após a ingestão dos comprimidos. É importante seguir as orientações do médico que acompanha o tratamento, pois a interação pode variar de pessoa para pessoa.

3.Antidepressivos e queijos envelhecidos

Alguns antidepressivos, especialmente os inibidores da monoamina oxidase (IMAOs) usados no tratamento de transtornos de ansiedade, podem interagir negativamente com alimentos ricos em tiamina, levando à hipertensão. Portanto, é aconselhável manter uma dieta leve enquanto estiver em uso desses medicamentos, evitando queijos envelhecidos, chouriços e outros alimentos processados que não sejam fontes ricas em vitaminas e minerais.

Sempre alerta

Agora que você já sabe do perigo dessas interações medicamentosas, fique atento para evitar essas combinações visando garantir a eficácia do tratamento e sua saúde geral. Também é fundamental seguir as orientações médicas específicas para o seu caso, pois as reações podem variar de pessoa para pessoa.

