Dívidas de até R$ 5 MIL: chegou a hora de acabar com elas; veja como

A facha 2 do programa “Desenrola, Brasil”, está para começar e, com ela, uma grande oportunidade de brasileiros com nome sujo na praça renegociarem dívidas de até R$ 5 mil com as principais instituições financeiras do país, que confirmaram parceria com o plano do governo federal, recentemente. Continue a leitura, a seguir, e saiba os requisitos para participar do programa.

Hora de limpar o seu nome

Se você enfrenta dificuldades para quitar suas dívidas e busca uma solução imediata, fique atento! Uma nova oportunidade pode estar surgindo com o Desenrola Brasil, um programa de renegociação de débitos promovido pelo governo federal.

Nesta edição, o programa se destina a pessoas que possuem dívidas de até R$ 5 mil e uma renda de até dois salários mínimos, desde que estejam inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). Continue a leitura, logo abaixo, e saiba o que é preciso para participar e garantir o seu nome limpo.

Como participar do programa?

Para se inscrever no Desenrola Brasil, o primeiro passo é criar uma conta no gov.br, o sistema central do governo federal. Através dessa conta, você terá acesso a uma variedade de serviços públicos, incluindo o cadastro para o programa Desenrola. Se você ainda não possui uma conta, é possível fazer o cadastro tanto pelo computador quanto baixando o aplicativo gov.br em seu celular.

Após criar sua conta, é necessário elevar seu status para os níveis “Prata” ou “Ouro”. Para isso, siga os passos dentro do sistema, que são os seguintes:

Nível Prata

Realize a validação facial pelo aplicativo, utilizando uma foto de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Valide seus dados pessoais através do internet banking de um dos bancos credenciados pelo governo federal, tais como Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Mercantil do Brasil, Banco de Brasília, Sicoob, Caixa Econômica, Santander, Sicredi e Itaú, Agibank.

Em caso de ser servidor público federal, valide seus dados com usuário e senha do Sistema de Gestão de Acesso (SIGEPE).

Nível Ouro

Faça a validação facial pelo aplicativo, utilizando uma foto registrada na base de dados da Justiça Eleitoral.

Valide seus dados pessoais utilizando um Certificado Digital compatível com o ICP-Brasil.

924 empresas aderiram ao Desenrola, diz Ministério

Segundo informações divulgadas pelo portal G1, um total de 924 empresas, incluindo bancos, varejistas e empresas de água e energia, aderiram ao Desenrola. Essas empresas informaram ao governo federal as dívidas que desejam renegociar. A abertura da plataforma está prevista para ocorrer no final deste mês. Portanto, as pessoas que atendem aos requisitos mencionados no início deste texto terão a oportunidade de renegociar suas dívidas em breve.

Chance única para inadimplentes

Não deixe essa chance passar! O Desenrola Brasil pode ser a solução que você estava esperando para colocar suas finanças em ordem e se livrar das dívidas que tanto te preocupam. Garanta que você está devidamente cadastrado no gov.br e siga os passos necessários para participar do programa. Seja parte dessa iniciativa que pode trazer alívio financeiro para muitos brasileiros.

