Doenças íntimas têm significado EMOCIONAL; veja 5 exemplos

Há patologias que são bem íntimas e podem ocorrer em qualquer mulher, mas de acordo com a linha holística da Saúde, elas podem ter um significado emocional, além da patologia em si. Eles acreditam que toda experiência que uma mulher vive, seja boa ou ruim, acaba ficando “guardada” no útero e no canal vaginal, como uma espécie de “memória” e no longo prazo, isso pode causar várias doenças, entenda.

Confira a relação que há entre as emoções e várias patologias | Imagem de Silvia por Pixabay

Quais doenças podem ser causadas pelo emocional?

A primeira doença da lista é a Bartolinite, que causa bastante dor devido a obstrução das glândulas de Bartholin, que são responsáveis por expelir secreção vaginal, que contribui para a lubrificação do local. Ela pode ocorrer, de acordo com os especialistas, quando a mulher está se sentindo bastante culpada ou até mesmo errada em relação à sua própria vida amorosa ou até mesmo à sexualidade.

Por exemplo, quando a mulher encontra-se em uma relação com o seu marido e sente atração por terceiros e por conta disso, acaba sentindo uma sensação de sujeira e culpa.

Também há a famosa Candidíase, que ocorre pelo crescimento de um fungo chamado Candida, que já existe no local, mas acaba crescendo de uma maneira descontrolada. E isso pode significar que a pessoa está mentindo para si mesma. Por exemplo, quando a mulher acaba ficando em uma relação, muita das vezes abusiva, apenas por medo de ficar sozinha.

A lista com as doenças é enorme

Outro exemplo é inerente a Endometriose, que ocorre no momento em que um tecido bem parecido com o do próprio útero acaba crescendo fora do órgão, na maioria das vezes, nos ovários ou nas tubas uterinas. E isso pode significar que a pessoa está cuidando tanto das demais pessoas e esquecendo de si. Por isso, é importante praticar o autocuidado.

Também é possível notar significados emocionais com infecção urinária, que ocorre quando há o crescimento de bactérias no trato urinário, o que causa bastante dor e, em alguns casos, até a presença de sangue. E ela é bastante presente no momento que a mulher acaba reprimindo suas emoções, por exemplo, ao guardar mágoas.

Por fim, há a conhecida Síndrome dos Ovários Policísticos, que ocorre quando há o aparecimento de pequenos cistos nos ovários da mulher, isso pode ocorrer no momento que a mulher acaba não realizando sonhos e projetos que ela queria, por isso, os cistos acabam aparecendo no lugar deles.

Como tratar?

Há várias maneiras de tratar, uma delas é através da reconsagração do ventre, é basicamente uma terapia que irá ajudar a limpar todas as memórias que estão prejudicando as células da região íntima.

Também é possível praticar ginástica íntima, que são alguns exercícios voltados para a musculatura local, que além de ajudar na prevenção também pode ajudar no tratamento e regular o ciclo menstrual e aumentar a libido.

E para finalizar, a vaporização do útero, que é uma técnica utilizada através de um ritual energético, voltado para “limpar” a área das energias ruins. Usa-se várias ervas durante o processo.