Curso de graça para quem está no INSS; veja se você terá direito

Acaba de chegar uma super novidade para todos os segurados do INSS, agora, eles terão acesso a vários cursos totalmente gratuitos, ao todo, mais de 3.000 pessoas serão beneficiadas nesta primeira etapa do projeto em questão. O objetivo é oferecer vários cursos técnicos de formação inicial a fim de colocar os segurados novamente no mercado de trabalho, entenda.

Segurados do INSS têm uma chance incrível de realizarem cursos gratuitos, confira | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Qual o público-alvo dos cursos?

São todos os segurados do INSS, sobretudo, os que estão na região Nordeste, mas é possível que a ação se espalhe pelas demais regiões do Brasil. Além disso, outro objetivo é capacitar os segurados que estão incapacitados de maneira parcial ou integral de trabalhar.

Ou seja, aquelas pessoas que recebem aposentadoria por invalidez ou o BPC, por conta de alguma patologia ou doença. O projeto terá duração de 12 meses, como está determinado no contrato firmado entre a autarquia e o Senac de Pernambuco.

Isto é, quem irá ministrar as aulas de qualificação, é o próprio Senac. Os interessados, podem se inscrever nas turmas regulares, sem que haja a necessidade de novas turmas extraordinárias focadas apenas no programa em questão.

Qual o objetivo do programa?

Além de colocar novamente estas pessoas no mercado de trabalho, é sem dúvida alguma, reduzir o desemprego e também a informalidade, como benefício, as famílias terão uma vida melhor e o ciclo de baixa qualificação será quebrado. Já que há muito o pensamento “se meus pais não estudaram, também não vou estudar”.

Vale lembrar, que de acordo com o superintendente regional da autarquia na região Nordeste, é a primeira vez que é assinado um contrato do tipo, que visa a reabilitação profissional a fim de inserir os segurados novamente no mercado.

É válido pontuar, que a ação não quer que eles voltem para o mercado de trabalho, para que o benefício seja cortado, mas sim, para que a vida dessas pessoas mudem e isso reflita na vida de toda a família.

Veja também: Começando Com O Pé Direito Na Carreira: 8 Dicas Para Estagiar Em Grandes Empresas

Quais os cursos disponíveis no Senac Pernambuco?

Há vários cursos disponíveis, que se destacam, os cursos na área do comércio, que podem qualificar estas pessoas a terem até mesmo o seu próprio negócio, é possível aprender sobre finanças, importação e exportação além de serviços importantes que necessitam ter em supermercados.

Também há cursos que ensinam como se comunicar e vender mais, além de como atender o cliente da melhor maneira possível e caso a pessoa queira expandir os horizontes, é possível aprender até mesmo o inglês para exportações.

E tudo isso de maneira totalmente gratuita para os segurados do INSS que estão na região citada. Caso tenha interesse, procure a unidade mais próxima e se informe sobre a quantidade de vagas ofertadas na cidade.

Veja também: Quantos Atestados Médicos Uma Pessoa Pode Utilizar No Trabalho? Limite Surpreende