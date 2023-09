Quando vale mais a pena comprar online? (Nem sempre você economiza)

Com o advento da tecnologia, ficou bastante comum que os usuários comprassem seus produtos pela internet e recebessem em casa, contudo, isso começou a acontecer, na ilusão que sairia bem mais em conta, a grande verdade é que nem sempre acontece isso, há momentos que de fato, sai mais barato comprar online, mas em outros casos, não há economia e o cliente pode sair até mesmo no prejuízo, entenda.

Saiba quando é vantajoso comprar online | Imagem de gonghuimin468 por Pixabay

Por que comprar online é mais barato?

Na maioria das vezes, por conta da logística, em lojas online, principalmente as médias, é comum que apenas uma pessoa realize o trabalho todo, ou no máximo duas, após realizar a entrega nos correios, apenas precisa vender os produtos novamente e o ciclo se repete.

Ou seja, a estrutura de vendas não sai tão cara como de uma pessoa que possui uma loja física, precisa pagar funcionários, aluguel, energia que na maioria das vezes é alta e afins. Claro que todos os custos acabam refletindo no preço do produto final.

Então, a tendência é que de fato a loja online em algumas situações, ofereçam valores melhores aos seus clientes, em relação às lojas físicas. Lembrando, que elas também possuem algumas vantagens.

Há vantagem em comprar em lojas físicas?

Contudo, também há vantagens em comprar em lojas físicas e em relação ao valor, é possível que em alguns produtos, seja tão bom quanto na loja online. Isso por conta que lojas físicas compram em grande quantidade, isso já ajuda no preço menor do fornecedor.

Além disso, nas lojas físicas, o cliente possui a sensação de tocar e pegar no produto antes de comprar, isso é bem melhor do que só ter o contato direto com o produto ao chegar em casa.

E em alguns casos, quando a pessoa precisa do produto em um curto espaço de tempo, é melhor ir comprar na loja física, já que na online, o tempo para chegar até a residência demora.

Quando vale a pena comprar na loja online?

Dito tudo isso, é vantajoso comprar online quando o preço está bom, em relação às lojas físicas e até mesmo em relação às demais lojas online. E claro, quando o cliente não precisa do produto rapidamente.

Além disso, em certos momentos, há frete grátis, isso também é um fator determinante, pois a depender da região onde o cliente reside, o frete acaba pesando bastante, sobretudo, para as regiões norte e nordeste, onde os valores são bem mais altos.

Por fim, a cada compra, avalie com cuidado, se vale mais a pena comprar online ou presencial, não compre por impulso, pois posteriormente, há chances de arrependimento.

