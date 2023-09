Aposentadoria para PcD: poucos sabem sobre estes DETALHES

A aposentadoria para pessoas com deficiência, os chamados PcD, é um benefício concedido com base na comprovação de que o trabalhador desempenhou suas atividades profissionais nessa condição, seja ela leve, média ou grave. No entanto, é importante destacar que a Reforma da Previdência também trouxe alterações no cálculo desse tipo de aposentadoria. Entenda melhor o que mudou, a seguir, e quem tem direito ao benefício previdenciário.

Aposentadoria com vantagens

Você já se perguntou se pessoas com deficiência têm alguma vantagem ao solicitar a aposentadoria? A resposta é sim. A legislação prevê a adoção de requisitos e critérios específicos para a concessão desse benefício a esse grupo de pessoas.

Continue a leitura, logo abaixo, para entender, em detalhes, quais os benefícios deste tipo de aposentadoria, quem tem direito, e como solicitá-la.

Entendendo a aposentadoria para pessoas com deficiência

Requisitos para a aposentadoria

A lei estabelece a possibilidade de concessão da aposentadoria por idade e da aposentadoria por tempo de contribuição para pessoas com deficiência. Os requisitos variam de acordo com o grau de deficiência, conforme citamos, logo abaixo:

Deficiência grave: Para homens, são necessários 25 anos de contribuição; para mulheres, 20 anos.

Deficiência moderada: Homens precisam de 29 anos de contribuição, enquanto mulheres necessitam de 24 anos.

Deficiência leve: Homens devem contribuir por 33 anos, e mulheres, por 28 anos.

No caso da aposentadoria por idade, independentemente do grau de deficiência, é exigido 60 anos para homens e 55 anos para mulheres, com um tempo mínimo de contribuição de 15 anos e a comprovação da deficiência durante esse período.

Entenda o cálculo da aposentadoria para deficientes

O cálculo para determinar o valor da aposentadoria segue os seguintes passos:

Calcula-se a média aritmética simples dos 80% maiores salários. O segurado receberá 70% desse valor, acrescido de 1% ao ano de contribuição. Pode ser aplicado o fator previdenciário se for mais benéfico para o segurado.

Como é feita a comprovação do tempo de deficiência?

Para comprovar a condição de pessoa com deficiência, o segurado dispõe de diversos meios de documentação aceitos pelo INSS, tais como:

Carteira de trabalho;

Contrato de trabalho;

Contracheque;

Documentos médicos;

Laudos médicos;

Receitas médicas;

Exames médicos;

Concessão de auxílio-doença.

Sendo assim, é importante entender que a aposentadoria para pessoas com deficiência oferece benefícios específicos, desde que atendidos os requisitos estabelecidos pela lei. Se ainda assim o beneficiário em potencial tiver dúvidas sobre sua possível elegibilidade, é aconselhável consultar um profissional especializado em direito previdenciário, visando uma orientação mais precisa sobre cada etapa a ser cumprida.

